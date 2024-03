Sám seba označil za smutného pijana. Anglická ikona býva v hosťovskej izbe u agentky

"Pred pár rokmi som jej zavolal a vyplakal sa do telefónu. Hovoril som jej o väzení, odvykacích kúrach, sťahovaní kokaínu zo záchodových dosiek a napriek tomu všetkému ma požiadali, aby som sa stal amabasádorom svojej krajiny. Ani neviem, či sa mám smiať alebo plakať," uviedol Gascoigne v podcaste High Performance, cituje z neho web denníka The Guardian.

Roky bojuje so závislosťou na alkohole, viackrát mal opletačky so zákonom a najnovšie sa verejne priznal, že je takmer bezdomovec, keďže býva v hosťovskej izbe u svojej agentky Katie Davisovej v Dorsete.

Rovnako prezradil, že v roku 2020 minul 20-tisíc libier na to, aby si do výstelky žalúdka nechal všiť guličky, ktoré mali vyvolávať pocity nevoľnosti po požití alkoholu.

Na klubovej úrovni sa s tímom Glasgow Rangers dvakrát stal víťazom škótskej Premier League a s anglickým Middlesbroughom získal prestížny FA Cup.

To však už bolo poriadne dávno. Práve finále FA Cupu z roku 1991, keď si poranil koleno, označil za začiatok svojich problémov s mentálnym zdravím.

"Veľa rokov som bol na dne. Už ma nespoznávajú ľudia a niekedy ani ja sám sa nespoznávam. Mnohí nevedia, čím všetkým si ich niekdajší obľúbenec ´Gazza´ musel prejsť," podotkol.

Nedávno sa zúčastnil na stretnutí anonymných alkoholikov a skonštatoval, že to bolo dobré rozhodnutie. "Šiel som tam s priateľom a všetci tí ľudia, čo tam boli, pôsobili neškodne. Bolo to fajn," doplnil. Gascoigne ešte smutne uviedol, že dnešný svet je podľa neho na dne ako on sám. "Keď vidím, čo sa okolo mňa deje, musím sa napiť, aby som sa rozveselil, ale nie vždy sa mi to darí," dodal.