Barcelona má ďalšieho Zlatého chlapca. Prestížnu anketu ovládol defenzívny klenot

Španielsky obranca Pau Cubarsí korunoval úspešný rok na klubovej aj reprezentačnej úrovni ziskom ocenenia Zlatý chlapec pre najlepšieho mladého futbalistu.
19-ročný Cubarsí bol v lete jedným z kľúčových hráčov Španielska pri triumfe na majstrovstvách sveta a bol vyhlásený za najlepšieho mladého futbalistu turnaja.
Je tiež lídrom obranného radu Barcelony, s ktorou tento rok slávil druhý majstrovský titul za sebou.
"Som na toto ocenenie veľmi pyšný a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí za mňa hlasovali," uviedol Cubarsí vo videu na webe talianskeho denníka Tuttsport, ktorý anketu od roku 2003 organizuje.
O držiteľovi trofeje rozhodujú novinári, ktorí hlasujú za futbalistov mladších ako 21 rokov a hrajúci v Európe v najvyšších súťažiach jednotlivých krajín.
Cubarsí vyhral anketu iba ako druhý obranca po Holanďanovi Matthisi de Ligtovi v roku 2018.
"Pre nás obrancov je ťažšie získať uznanie. Nie sme toľko vidieť," uviedol mladý Katalánec, ktorý prispel k tomu, že Španielsko na ceste k zisku titulu inkasovalo iba jeden gól.
Od roku 2021 je Cubarsí štvrtým Zlatým chlapcom z Barcelony po Pedrim, Gavim a Lamineu Yamalovi. V roku 2005 získala cenu barcelonská legenda Lionel Messi.