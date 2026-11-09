Barcelona má ďalšieho Zlatého chlapca. Prestížnu anketu ovládol defenzívny klenot

Pau Cubarsi
Pau Cubarsi (Autor: SITA/AP)
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ČTK|9. nov 2026 o 18:04
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Ocenenie smeruje do Barcelony už štvrtýkrát od roku 2021.

Španielsky obranca Pau Cubarsí korunoval úspešný rok na klubovej aj reprezentačnej úrovni ziskom ocenenia Zlatý chlapec pre najlepšieho mladého futbalistu.

19-ročný Cubarsí bol v lete jedným z kľúčových hráčov Španielska pri triumfe na majstrovstvách sveta a bol vyhlásený za najlepšieho mladého futbalistu turnaja.

Je tiež lídrom obranného radu Barcelony, s ktorou tento rok slávil druhý majstrovský titul za sebou.

"Som na toto ocenenie veľmi pyšný a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí za mňa hlasovali," uviedol Cubarsí vo videu na webe talianskeho denníka Tuttsport, ktorý anketu od roku 2003 organizuje.

O držiteľovi trofeje rozhodujú novinári, ktorí hlasujú za futbalistov mladších ako 21 rokov a hrajúci v Európe v najvyšších súťažiach jednotlivých krajín.

Cubarsí vyhral anketu iba ako druhý obranca po Holanďanovi Matthisi de Ligtovi v roku 2018.

"Pre nás obrancov je ťažšie získať uznanie. Nie sme toľko vidieť," uviedol mladý Katalánec, ktorý prispel k tomu, že Španielsko na ceste k zisku titulu inkasovalo iba jeden gól.

Od roku 2021 je Cubarsí štvrtým Zlatým chlapcom z Barcelony po Pedrim, Gavim a Lamineu Yamalovi. V roku 2005 získala cenu barcelonská legenda Lionel Messi.

La Liga

    Pau Cubarsi
    Pau Cubarsi
    Barcelona má ďalšieho Zlatého chlapca. Prestížnu anketu ovládol defenzívny klenot
    dnes 18:04
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