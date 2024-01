Opakuje sa to každé dva roky. Patriotizmus Afričanov verzus klubové záujmy v Európe

"Moja voľba je hrať za moju krajinu. A ak s tým môj klub nebude stotožnený, nájdem si iný," vysvetlil 32-ročný obranca so skúsenosťami v Chelsea či Neapole, ktorý aktuálne hráva za Al-Hilal v Saudskej Arábii.

Sedemnásťgólový strelec nemeckého Stuttgartu Serhou Guirassy už postúpil s Guineou do štvrťfinále, kde narazí na D. R. Kongo.

rustrujúci je prípad egyptskej útočnej hviezdy Mohameda Salaha, ktorý sa zranil hneď v prvom zápase na APN a odcestoval do Anglicka preliečiť si stehenný sval. Jeden zo spolufavoritov Egypt medzitým nestačil v osemfinále na Kongo, keď bol vyradený po strelách z bieleho bodu.

Africkí fanúšikovia vnímajú možnosť vidieť svoje futbalové modly naživo jednoznačne pozitívne. Pre väčšinu z nich je to demonštrácia hrdosti a odhodlania urobiť pre svoju krajinu aj nemožné.

"Sme šťastní, pretože kvalitní hráči z Európy prišli zvýšiť úroveň turnaja. S nimi máme pocit, že si aj trochu užívame život, je to pre nás aj naše deti radosť vidieť ich," uviedol fanúšik Pobrežia Slonoviny Ibrahim Coulibaly.

"Keď prídete reprezentovať svoju krajinu, nemyslíte na peniaze. Je to vlastenectvo, ktoré sa možno niekde už nenosí, ale u nás áno," povedal ďalší fanúšik "Slonov" Armand Kouassi.

Marina Bouhová, rodáčka z Abidjanu, ktorá v pondelok podporovala Kapverdy proti Mauritánii, uviedla, že africkí hráči sú povinní vracať sa domov. To aby pomohli ľuďom vo svojich krajinách vylepšiť často neradostnú realitu.

"Pre Afriku je to najväčšia súťaž a všetci najlepší hráči by ju mali hrať. Je zlé, ak im kluby stavajú do cesty prekážky," vyjadrila sa Bouhová.