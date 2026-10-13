Domáci hráči, skvelá partia a plný bodový zisk. Mužstvo z malej obce valcuje konkurenciu

Poproč patrí medzi futbalové obce s výraznou tradíciou. Obec v okrese Košice-okolie, ležiaca v historickom regióne Abov, má niečo vyše 2700 obyvateľov a futbal je už desaťročia neodmysliteľnou súčasťou jej športového života.
Organizovaný futbal sa tu hrá od roku 1946, keď bol založený oddiel Baník Poproč. Dnes na túto tradíciu nadväzuje OFK Slovan Poproč, ktorý účinkuje v VI. lige Košicko-gemerskej dospelých VsFZ.
A práve v aktuálnej sezóne majú v Poproči dôvod na spokojnosť. Po deviatich kolách sú Slovanisti na čele tabuľky a zatiaľ nestratili ani bod. Deväť zápasov, deväť víťazstiev, 34 strelených a iba šesť inkasovaných gólov – to je bilancia, ktorá budí rešpekt.
Líder súťaže má navyše iba trojbodový náskok pred druhým tímom, a tak sa dá očakávať napínavý boj o čelné priečky.
Za úspešným štartom sezóny stojí aj tímová súdržnosť, kvalitné výkony a výrazný podiel domácich odchovancov. Jedným z nich je 26-ročný útočník PATRIK SCHMIEDL, ktorý sa po hosťovaní v Dvorníkoch vrátil do svojho materského klubu.
V aktuálnom ročníku sa už trikrát strelecky presadil a patrí medzi hráčov, ktorí pomáhajú Poproču držať sa na čele tabuľky.
O aktuálnej sezóne, atmosfére v kabíne, fanúšikoch, domácich odchovancoch aj ambíciách mužstva sme sa s Patrikom Schmiedlom porozprávali.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
S futbalom som začínal už v mládežníckych kategóriách v Poproči, kde som postupne prešiel všetkými kategóriami až k mužom. V Poproči som strávil väčšinu svojho futbalového pôsobenia.
Minulú sezónu som absolvoval hosťovanie v Dvorníkoch a po jeho skončení som sa vrátil späť do svojho materského klubu, kde pôsobím aj v súčasnosti.
Na ktorý zápas alebo zápasy rád spomínate?
Ťažko by som vybral jeden konkrétny moment. Najradšej spomínam na zápasy, ktoré sme ako mužstvo dokázali zvládnuť a vyhrať, a, samozrejme, aj na dobrú partiu v kabíne. Verím, že tie najlepšie momenty mňa aj nás ešte len čakajú.
Prečo ste sa rozhodli pre svoj súčasný klub?
Dôvodom, prečo som sa rozhodol pre tento klub, bola partia a, samozrejme, aj to, že Poproč je môj domáci klub. Som rád, že tu môžem hrávať, respektíve reprezentovať tento klub, pretože sa tu cítim dobre.
Ako ste spokojný s účinkovaním vášho mužstva v práve prebiehajúcom ligovom ročníku?
Zatiaľ sa nám darí perfektne. Sme na prvom mieste a z deviatich zápasov sme si pripísali deväť víťazstiev, takže s doterajším priebehom sezóny môžeme byť spokojní.
Samozrejme, vždy je čo zlepšovať a nie každý zápas bol jednoduchý, ale zatiaľ nám to vychádza podľa predstáv. Dúfam, že v takýchto výkonoch a výsledkoch budeme pokračovať aj ďalej.
Objavujú sa v kabíne úvahy o postupe a aká je v šatni nálada?
O postupe sa v kabíne zatiaľ nejako špeciálne nerozprávame. Sústredíme sa hlavne na každý najbližší zápas a chceme ho vyhrať. Ak budeme takto pokračovať ďalej, na konci sezóny uvidíme, kam nás to posunie.
Nálada je výborná. Sme dobrá partia, je tam veľa srandy a myslím si, že aj vďaka tomu sa nám zatiaľ tak darí. Všetci ťaháme za jeden povraz a navzájom sa podporujeme, čo je podľa mňa veľmi dôležité.
Ako ste spokojný so svojimi výkonmi?
Zatiaľ som spokojný. Nastupujem v každom zápase, podarilo sa mi streliť zopár gólov a pridal som aj niekoľko asistencií. Samozrejme, moje štatistiky mohli byť o niečo lepšie, ale najdôležitejšie je, že sa darí celému mužstvu. Hráme ako tím, navzájom si pomáhame a dúfam, že v tom budeme pokračovať aj ďalej.
Ktoré zápasy boli najťažšie a na víťazstvo v nich ste museli vyložiť najviac síl?
Samozrejme, boli aj ťažké zápasy, v ktorých sme museli bojovať až do posledných minút. Dvakrát sa nám podarilo zvíťaziť najtesnejším rozdielom 1:0 a náročný bol aj zápas v Budimíri, kde sme vyhrali 1:2. Súper nám tam nedaroval nič zadarmo a o to viac si tieto víťazstvá vážime.
Čo je v Poproči výnimočné a zároveň iné ako inde?
Za veľmi zaujímavých a zároveň výnimočných považujem našich fanúšikov. Chodia nás podporovať na každý domáci aj vonkajší zápas, čo si veľmi vážime. Ich podporu je cítiť počas celého zápasu a podľa mňa aj vďaka nim má každý zápas úplne inú atmosféru.
Zaujímavosťou je aj to, že naše mužstvo tvorí približne 90 percent domácich odchovancov. Dokonca v poslednom zápase nastúpila kompletná základná jedenástka z domácich hráčov, čo je podľa mňa v dnešnom futbale dosť výnimočné. Sme na to určite pyšní.
Poproč tak má po deviatich kolách nielen líderské postavenie v tabuľke, ale aj mužstvo postavené vo veľkej miere na vlastných odchovancoch a výraznú podporu fanúšikov. Práve spojenie domáceho prostredia, dobrej partie a výsledkov môže byť pre Slovanistov veľkou devízou do ďalšej časti sezóny.
O postupe zatiaľ v kabíne nechcú hovoriť, no ak budú pokračovať v nastúpenom trende, ambície môžu postupne naberať konkrétnejšie kontúry. Najdôležitejšie však bude zvládnuť ďalšie zápasy a udržať si tímovú súdržnosť, ktorá podľa Patrika Schmiedla stojí za doterajším úspešným účinkovaním Poproča.