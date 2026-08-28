Bolo to laxné, neprofesionálne a zlé. Schick sa nemieni vrátiť do českej reprezentácie

Český futbalista Patrik Schick zatiaľ neplánuje prehodnotiť svoje rozhodnutie ukončiť reprezentačnú kariéru.
Podľa jeho názoru sa hráči chodili do národného tímu znehodnotiť, čo mu vadilo, uviedol 30-ročný útočník Leverkusenu v podcaste stávkovej spoločnosti Fortuna.
S novým trénerom českého tímu Santim Deniou sa zatiaľ nestretol. Kanonier Bayeru sa vrátil k neúspechu na tohtoročných majstrovstvách sveta, kde podľa neho mužstvo úplne vyčerpalo zdĺhavé cestovanie.
Schick oznámil koniec v reprezentácii len pár hodín po vyradení v skupine na šampionáte v Severnej Amerike. V poslednom rozhovore zopakoval, že nešlo o náhle rozhodnutie.
"Prestávalo sa mi páčiť, že sa nič nemení. Všetci hovorili, čo sa musí zmeniť a robiť inak, ale všetko bolo stále rovnaké. A to sa nebavím len o futbalových veciach," povedal Schick.
Kanonier Leverkusenu bol aktuálne najlepším strelcom národného tímu. "Reprezentácia mi skôr brala, ako niečo dávala. Vždy bola ako miesto, že sa hráč ide z klubu ukázať ešte na svetovú scénu. Mala to byť odmena. My sme ale nároďák, kam sme sa išli znehodnotiť. A to mi celkom vadilo," uviedol pražský rodák.
Miroslava Koubka po MS nahradil Denia. Španielsky kouč pri uvedení do funkcie povedal, že má o Schicka záujem a rád by sa s ním čoskoro stretol.
"My sme si nevolali. Náš klubový kondičák akurát v minulosti kooperoval so Santim a chcel si ho vziať k reprezentácii. Cez neho sa ku mne dostalo, že tréner údajne chce prísť na stretnutie. Zatiaľ k žiadnemu kontaktu ale nedošlo," opísal Schick. "Úprimne si myslím, že aj keby prišiel, moje rozhodnutie nezmení," dodal.
Neúspech na šampionáte bol podľa neho zákonitý. "Nikto sa tomu nemôže čudovať. Fanúšikovia chodili ráno fandiť do krčmy a my sme celé majstrovstvá poňali tak laxne, neprofesionálne. Voči nim ma to mrzí. Nebolo to len o tom, čo sme robili na ihrisku, ale všetko okolo. To bolo jednoducho zlé, "poukázal Schick.
Zaujímal sa, aké podmienky na MS mali niektorí jeho spoluhráči z Leverkusenu. "Pýtal som sa na hotely, jedlo, regenerácie a tak ďalej. Všetci hovorili, že to bolo super a perfektné. A keď si porovnám, aký my sme mali režim, tak niet prekvapení, ako sme dopadli," uviedol útočník, ktorý v reprezentácii debutoval v roku 2016, odohral v nej 56 zápasov a dal 26 gólov.
Na turnaji v USA a Mexiku mu najviac vadilo úmorné cestovanie. Ako príklad dal posledný zápas, v ktorom Česi podľahli domácemu Mexiku 0:3
"Začali sme ráno a zastavili sa až večer po tréningu. O ôsmej hodine. Dali sme si večeru, išli na izbu a boli úplne K.O.
Z cestovania sme boli úplne vyčerpaní, a to sme nekopli ešte ani do lopty," opísal. "Problém bol, že sme riešili stále nadmorskú výšku, ale nie, že pred zápasom cestujeme osem hodín," zdôraznil Schick.