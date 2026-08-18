Senegal povedie bývalý majster sveta a Európy. Nahradil nešťastného trénera z MS

Novým trénerom senegalskej futbalovej reprezentácie sa stal Francúz Patrick Vieira. Majster sveta z roku 1998 nahradil vo funkcii Papeho Thiawa, ktorý skončil krátko po vypadnutí v šestnásťfinále majstrovstiev sveta.
Akvizícia Vieiru, ktorý sa narodil v Senegale, je podľa tamojšej futbalovej federácie strategickým krokom s cieľom etablovať kvalitný realizačný tím.
Ten by mal odzrkadľovať vysoké športové ambície v krajine. Jeho hlavným cieľom bude vliať novú krv do žíl svojim zverencom po trpkej prehre s Belgickom na MS, keď ešte v 86. minúte vyhrávali o dva góly, no nakoniec prehrali v predĺžení.
Päťdesiatročný bývalý francúzsky stredopoliar má za sebou úspešnú hráčsku kariéru, počas ktorej získal trikrát Premier League s Arsenalom či Ligu majstrov s Interom Miláno.
Na reprezentačnej úrovni triumfoval okrem svetového šampionátu aj na ME v roku 2000. Trénerské pôsobenie začal na lavičke amerického New York City a francúzskeho Nice.
V roku 2021 sa vrátil do Anglicka, kde trénoval Crystal Palace do marca 2023. Neskôr nasledovali ročné anabázy v Štrasburgu a Janove, pripomenula agentúra AFP.