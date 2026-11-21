Prezident Africkej futbalovej konfederácie (CAF) Patrice Motsepe v sobotu vyhlásil, že všetkých 54 členských krajín organizácie podporuje kandidatúru Gianniho Infantina na znovuzvolenie do funkcie prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Motsepe to oznámil v nigérijskej Abuji, kde sa koná riadne valné zhromaždenie CAF. Prítomný je na ňom aj jeden z dvoch Infantinových súperov, prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo.
Druhým protikandidátom je bývalý prezident Japonskej futbalovej asociácie Kozo Tašima.
Trojica kandidátov sa dozvie, či uspela, 18. marca budúceho roka v Rabate. Víťaz musí získať podporu väčšiny z 211 členských asociácií FIFA.
CAF dlhodobo podporuje Infantina, ktorý sa uchádza o svoje štvrté a zároveň posledné funkčné obdobie. Jej podpora pretrvala aj napriek rozruchu, ktorý v júli vyvolal svojím krátkodobým plánom FIFA Forward Enterprise (FFE).
Jeho zámerom bolo predávať súkromným investorom podiely na právach spojených so svetovým šampionátom. Maroko bude spoluorganizátorom majstrovstiev sveta v roku 2030.
„Gianni, v mene všetkých 54 afrických krajín máš našu podporu ako kandidát. Mám správu od všetkých 54 členských asociácií v Afrike, že Gianniho podporujeme jednomyseľne,“ vyhlásil Motsepe podľa agentúry AFP.
Infantino čelil viacerým výzvam na odstúpenie a stratil podporu Európskej futbalovej únie (UEFA). Výrazne ho kritizovala aj Konfederácia futbalových asociácií Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF).
Motsepe však zostal jeho hlasným podporovateľom a Infantino vyhlásil, že táto lojalita je vzájomná.
„Vo mne aj vo FIFA budete mať vždy spoľahlivého partnera,“ povedal Infantino účastníkom zhromaždenia. Zároveň oznámil, že od januára 2027 dostane každá členská asociácia CAF na rozvojové projekty finančný príspevok vo výške 25 miliónov dolárov.
Podpredsedníčka UEFA Laura McAllisterová v stredu pre agentúru AFP uviedla, že Dialla, 63-ročného právnika, ktorého otec senegalského pôvodu reprezentoval Francúzsko v boxe na olympijských hrách v Ríme v roku 1960, by nemali vnímať výlučne ako európskeho kandidáta.
„Je frankofón, čo predstavuje významnú výhodu v mnohých krajinách CAF,“ povedala.
McAllisterová, ktorá sa v roku 2023 stala prvou ženou zvolenou za podpredsedníčku UEFA, zároveň upozornila, že jednotlivé konfederácie nehlasujú ako jednotný blok.
„Existuje priestor, ktorý môže Philippe využiť na to, aby presvedčil niektoré futbalové federácie v rámci jednotlivých konfederácií a získal ich podporu pre reformný program.
V súvislosti so správaním Gianniho Infantina panuje veľká nespokojnosť a rastie snaha spochybniť koncentráciu moci v jeho rukách.
Týka sa to celého svetového futbalu. Nejde len o Európu, rovnaké pravidlá musia platiť na celom svete,“ vyjadrila sa 61-ročná funkcionárka.