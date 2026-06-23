Chaos v tradičnom klube. Vedenie poslalo prihlášku do ligy neskoro, hráčky z tímu odchádzajú

Podľa aktuálnych informácií sa ženský futbal v Bardejove v najvyššej súťaži hrať nebude.
Po postupe do najvyššej ligy a výbornom účinkovaní nováčika v uplynulej sezóne sa vedenie klubu rozhodlo ženské družstvo do nového ročníka neprihlásiť.
Túto skutočnosť oznámilo neskoro večer prostredníctvom facebookového profilu klubu.
Po vlne negatívnych reakcií verejnosti však svoje rozhodnutie prehodnotilo a prihlášku dodatočne odoslalo.
Stalo sa tak už po stanovenom termíne, a preto ju Slovenský futbalový zväz (SFZ) v súlade s platnými pravidlami neprijal. Bardejov následne zaradil do druhej ligy.
Na vzniknutú situáciu reagoval aj realizačný tím a viaceré hráčky, ktoré sa rozhodli, že v druhej lige pôsobiť nebudú.
Ide pritom o futbalistky, ktoré si vzhľadom na svoje kvality bez väčších problémov nájdu angažmán v inom klube.
Keďže sa objavujú rôzne a často protichodné informácie o tom, kto nesie za vzniknutý stav zodpovednosť, na definitívne závery si bude potrebné ešte počkať.
Faktom však zostáva, že ak ženský futbal v Bardejove pred niekoľkými rokmi výrazne poškodil futbalový zväz, dnes si jeho budúcnosť ohrozili samotní Bardejovčania.