Parma mení trénera. Mužstvo prevezme jej niekdajší hviezdny hráč a majster sveta

Alberto Gilardino
Alberto Gilardino (Autor: SITA/LaPresse via AP)
TASR|28. sep 2026 o 17:41
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Počas kariéry pôsobil aj v AC Miláno.

Bývalý taliansky futbalový reprezentant Alberto Gilardino je blízko k tomu, aby sa stal novým trénerom Parmy.

Na lavičke by mal nahradiť Španiela Carlosa Cuestu, s ktorým klub cez víkend po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu.

Podľa agentúry ANSA zostáva vyriešiť najmä administratívne náležitosti spojené s ukončením Gilardinovej zmluvy s Pisou.

Parma je po piatich kolách Serie A na 15. mieste so štyrmi bodmi. Sky Sport už po oznámení Cuestovho odchodu zaradil Gilardina medzi hlavných kandidátov na uvoľnený post.

ANSA v pondelok uviedla, že pokiaľ nenastane nečakaný zvrat, práve 44-ročný kouč prevezme mužstvo a do Parmy mal pricestovať ešte v priebehu pondelka.

Gilardino naposledy viedol Pisu. Predtým pôsobil aj na lavičke Janova a Sieny. Parma je pre neho dobre známe prostredie aj z hráčskej kariéry.

V jej drese strávil tri roky a v Serie A za ňu strelil 51 gólov. V roku 2005 skóroval aj v barážovom dvojzápase proti Bologni, po ktorom si Parma udržala príslušnosť medzi elitou.

Bývalý útočník pôsobil počas kariéry aj v AC Miláno, Fiorentine, Janove či Palerme a s talianskou reprezentáciou získal v roku 2006 titul majstra sveta.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Alberto Gilardino
    Alberto Gilardino
    Parma mení trénera. Mužstvo prevezme jej niekdajší hviezdny hráč a majster sveta
    dnes 17:41
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