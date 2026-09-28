Parma mení trénera. Mužstvo prevezme jej niekdajší hviezdny hráč a majster sveta

Bývalý taliansky futbalový reprezentant Alberto Gilardino je blízko k tomu, aby sa stal novým trénerom Parmy.
Na lavičke by mal nahradiť Španiela Carlosa Cuestu, s ktorým klub cez víkend po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu.
Podľa agentúry ANSA zostáva vyriešiť najmä administratívne náležitosti spojené s ukončením Gilardinovej zmluvy s Pisou.
Parma je po piatich kolách Serie A na 15. mieste so štyrmi bodmi. Sky Sport už po oznámení Cuestovho odchodu zaradil Gilardina medzi hlavných kandidátov na uvoľnený post.
ANSA v pondelok uviedla, že pokiaľ nenastane nečakaný zvrat, práve 44-ročný kouč prevezme mužstvo a do Parmy mal pricestovať ešte v priebehu pondelka.
Gilardino naposledy viedol Pisu. Predtým pôsobil aj na lavičke Janova a Sieny. Parma je pre neho dobre známe prostredie aj z hráčskej kariéry.
V jej drese strávil tri roky a v Serie A za ňu strelil 51 gólov. V roku 2005 skóroval aj v barážovom dvojzápase proti Bologni, po ktorom si Parma udržala príslušnosť medzi elitou.
Bývalý útočník pôsobil počas kariéry aj v AC Miláno, Fiorentine, Janove či Palerme a s talianskou reprezentáciou získal v roku 2006 titul majstra sveta.