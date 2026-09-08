Na svete mohol dostať sotva ťažšieho súpera. Slovan opäť skúša súťaž snov

Je to najvyšší level. Futbalový Mount Everest. Nič viac futbalista so svojím klubom dokázať nemôže.
Paríž Saint-Germain vyhral Ligu majstrov dvakrát za sebou a trofej obhajuje. Práve na pôde úradujúceho európskeho šampióna teraz nastúpi Slovan Bratislava.
Na svete mohol dostať sotva ťažšieho protivníka.
Pred troma rokmi bol v aréne Parku Princov na chvíľu doma kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. Z Paríža napokon odišiel, pretože nezapadol do koncepcie trénera Luisa Enriqueho.
Teraz sa na rovnakom mieste predstaví iný slovenský príbeh.
Slovan Bratislava sa druhýkrát v dejinách predstaví v hlavnej fáze Ligy majstrov. A hneď v úvode (v stredu o 21.00 vysiela Nova Sport 5) nastúpi na pôde Paríža Saint-Germain.
Na papieri je to súboj, v ktorom sa rozdiel medzi oboma klubmi javí priepastne. Predstavitelia Slovana vedia, že aj pojem zázrak je v prípade Paríža SG odvážne slovo.
Slovan sa ocitol v spoločnosti, v akej ešte v ére samostatnosti bol iba raz – pred dvoma rokmi. Vyšvihol sa do najvyššej triedy, kde sa teraz pokúsi o zázrak.
Každý bod bude preňho úspechom. Jeden údaj však ilustruje, aká náročná bude jeho úloha.
Každý bod bude úspech
Posledný bod slovenského klubu v Lige majstrov získala ešte Artmedia Petržalka v roku 2005. Doma vtedy remizovala s FC Porto 0:0.
Slovenský zástupca teda čaká na bod v hlavnej fáze súťaže už viac ako dve desaťročia. Štrnásť zápasov za sebou neprinieslo nič.
Teraz bude mať Slovan osem príležitostí túto sériu ukončiť.
„Musíme tam získať nejaký bod,“ verí kapitán Andraž Šporar.
Lenže v Paríži bude musieť Slovan podať výkon na hranici svojich možností. Ani ten stačiť zrejme nebude. Rozdiely medzi hráčmi sú obrovské a slovenský tím má v stredu proti PSG takmer nulovú šancu.
Slovan, ktorého káder má hodnotu približne 36 miliónov eur, je medzi vyvolenými takmer najväčším outsiderom. Na papieri by mal byť predposledný.
Podľa kurzov je najväčším outsiderom súťaže spolu s LASK Linz a Sabah. Na to, že vyhrá celú súťaž, je kurz 501:1.
Touré proti tímu, ktorý stojí na vrchole
Špecifický bude zápas aj pre trénera Slovana Yayu Tourého.
Na poste defenzívneho stredopoliara patril svojho času medzi najlepších futbalistov planéty. V najslávnejšej ére Barcelony kryl chrbát Lionelovi Messimu a v roku 2009 s katalánskym veľkoklubom vyhral všetko, čo sa dalo. Šesť veľkých trofejí.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Bayern Mníchov - Slovan Bratislava
Vo finále Ligy majstrov Barcelona zdolala Manchester United 2:0. Mnohí považujú vtedajší tím vedený Pepom Guardiolom za najlepší v dejinách.
Teraz bude Touré v pozícii hlavného trénera Slovana ako totálny outsider čeliť tímu, ktorý je dnes považovaný za najlepší na svete.
Nič na tom nemení ani fakt, že PSG nevstúpil dobre do sezóny. Po troch zápasoch francúzskej ligy má na konte iba dva body a stále čaká na prvé víťazstvo.
Raz už Slovan s Parížom bodoval
So slávnym francúzskym klubom sa Slovan už stretol.
V skupinovej fáze Európskej ligy v sezóne 2011/12 s ním na Pasienkoch remizoval 0:0, v odvete v Paríži prehral 0:1.
Vtedy však bolo PSG úplne iným klubom než dnes.
Milionársky tím bol iba na začiatku svojej veľkej éry. Do Paríža krátko predtým vstúpili katarskí majitelia a začali budovať mužstvo, ktoré sa malo postupne premeniť na európsku veľmoc.
Slovan tak vtedy čelil tímu, ktorý svoju budúcnosť ešte len tvoril.
Teraz ho čaká hotový futbalový kolos, ktorý už stojí na vrchole Európy.
„V parížskom Parku princov je výborná atmosféra, už sa neviem dočkať tohto zápasu,“ opisoval Šporar.
Proti Saint-Germain si v Lige majstrov zahral pred desiatimi rokmi ešte ako hráč FC Bazilej. V Paríži prehrali 0:3, vo Švajčiarsku iba 1:2.
Zabojovať viac než proti DAC
Slovan mal výborný štart do sezóny, keď neprehral úvodných desať zápasov. Posledné dva ligové zápasy však prehral.
A práve posledný výkon v Dunajskej Strede môže byť pred cestou do Paríža varovaním.
„V Paríži musíme ukázať viac bojovnosti aj kreativity. Ak by sme hrali v Parku princov tak ako na pôde DAC, budeme mať veľké problémy. Verím, že sa zlepšíme a podáme výkon, ako v odvete play-off v Celje,“ povedal útočník Andraž Šporar.
Slovan si pred ligovou fázou Ligy majstrov nestanovil konkrétny bodový cieľ.
Predstava je jednoduchšia. Každý zápas bude pre slovenského majstra samostatnou skúškou proti mužstvám z absolútnej svetovej špičky.
„Každý zápas bude finále. Nastupujete proti najlepším tímom sveta, ktoré do toho samy dajú všetko. Vnútorne by som chcel čo najskôr vyhrať jeden zápas a potom uvidíme,“ vravel Serge Costa. Francúz zastáva v Slovane pozíciu asistenta trénera.
Pred dvoma rokmi Manchester City a Bayern
Slovan už vie, aké je to nastúpiť proti mužstvám absolútnej špičky.
Pred dvoma rokmi doma prehral s Manchestrom City 0:4 a na pôde Bayernu Mníchov prehral 1:3.
Ak to berieme triezvo, oba výsledky by boli prijateľné aj proti PSG.
V roku 1991 uhral Slovan v Pohári UEFA remízu 1:1 na pôde Realu Madrid. Okrem toho však nikdy žiaden bod na pôde tímu najvyššieho možného kalibru neuhral.
Slovenský tím v európskych súťažiach párkrát dokázal bodovať na pôde veľkého tímu, ale nikdy nezdolal tím, ktorý je považovaný za najlepší na svete.
Paríž tak bude ďalším pokusom prelomiť hranicu, ktorá sa slovenským klubom dlhodobo vzďaľuje.
Osem zápasov, štyri doma
Formát Ligy majstrov je už iný než v časoch, keď slovenské kluby nastupovali v klasických skupinách.
Tridsaťšesť tímov sa bude hodnotiť spolu v rámci jednej tabuľky.
Slovan čaká osem zápasov, osem rôznych súperov. Štyri zápasy odohrá doma.
Podľa pozície v spoločnej tabuľke sa zrodí ďalší program. Osem najlepších tímov postúpi priamo do osemfinále, zvyšných šestnásť bude hrať v prvom kole play-off.
Pre tímy od 25. miesta sa súťaž končí.
Umiestnenie Slovana je nateraz otázne, ale bude patriť k najväčším outsiderom. V kvalifikácii Ligy majstrov sa body a víťazstvá od Slovana očakávali. Odteraz to bude inak.
Nebude favoritom ani v jednom zápase.
Minimálne 18,6 milióna eur
Aj finančný rozmer účasti medzi európskou elitou je obrovský.
Každý klub v ligovej fáze Ligy majstrov zinkasuje minimálne 18,6 milióna eur – len za účasť.
Za každé víťazstvo v hlavnej, teda ligovej fáze Ligy majstrov je prémia 2,1 milióna eur, za remízu 700-tisíc.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - AC Miláno
Nasleduje bonus za umiestnenie v tabuľke, kde hrá kľúčovú úlohu čiastka 0,275 milióna eur.
Prečo? Posledný tím ligovej fázy, teda 36. miesto, dostane práve túto sumu. Predposledný zinkasuje dvojnásobok, ten ďalší trojnásobok a tak ďalej.
Pre Slovan je to ďalšia motivácia. Každý bod môže mať nielen športovú, ale aj finančnú hodnotu.
Čo dokázali slovenskí predchodcovia?
Slovan však nevstupuje do Ligy majstrov bez slovenského historického kontextu.
Košice v roku 1997 v konfrontácii s Juventusom Turín (2:3, 0:1), Manchestrom United (0:3, 0:3) a Feyenoordom Rotterdam (0:1, 0:2) nezískali ani bod a skórovali iba v jednom zápase.
Celkové skóre bolo 2:13.
Najviac zažiarila Petržalka. Artmedia hrala do posledného kola o postup do osemfinále a získala až šesť bodov.
S FC Porto mala lepšiu bilanciu 3:2 a 0:0, s Glasgow Rangers uhrala dvakrát remízu (0:0, 2:2) a prehrala iba s Interom Miláno (0:1, 0:4). Celkové skóre: 5:9.
Naposledy 7:27
Žilina v roku 2010 chcela hrať otvorenú partiu aj s európskou elitou.
Výsledkom bolo, že až tri zápasy prehrala rozdielom triedy. Doma s Chelsea 1:4, s Marseille 0:7 a na pôde Spartaka Moskva 0:3.
Vo zvyšných troch dueloch podľahla len o gól. S Marseille 0:1 a s Moskvou 1:2. Na Chelsea dokonca vyhrávala po polčase 1:0, ešte v 85. minúte bol stav nerozhodný, ale nakoniec prehrala 1:2.
Žilina všetky zápasy prehrala so skóre 3:19 a v súťaži bola najslabším tímom ročníka.
A potom prišiel Slovan. Pod vedením trénera Vladimíra Weissa pred dvoma rokmi všetkých osem zápasov prehral, z toho polovicu rozdielom triedy, čiže o tri až štyri góly.
Skončil na predposlednom, 35. mieste a jeho skóre bolo 7:27.