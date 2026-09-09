VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Paríž St. Germain - Slovan Bratislava v Lige majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava dnes hrajú úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov na pôde Paríža St. Germain.
V 17. minúte išli Parížania do vedenia po tom, čo rohový kop rozohrali nakrátko. Mendes najprv trafil brvno Takáčovej brány a odrazenú loptu poslal Ousmane Dembélé k ľavej žrdi.
Dembélé sa následne presadil aj o šesť minút neskôr a zvýšil na 2:0 pre PSG.
V 31. minúte zmenil skóre na 3:0 pre domáci tím Ferran Torres, ktorý po jemnej a presnej prihrávke od Dembélého pohotovo zakončil.
Hneď po zmene strán v 47. minúte udreli domáci po štvrtýkrát. Akliouche sa individuálne presadil cez dvojicu brániacich hráčov, predložil loptu na hranicu šestnástky Ferranovi Torresovi a ten si ju jedným dotykom pripravil a následne nekompromisne upratal k ľavej žrdi.
V 57. minúte skompletizoval hetrik Ferran Torres. Po Dembélého rohu ho síce nezasiahol ideálne, no lopta sa aj tak odrazila k ľavej žrdi.
O minútu neskôr sa Slovan dočkal čestného gólu. Suleiman Camara po individuálnom prieniku vnikol do šestnástky a výstavnou strelou vymietol vzdialenejší horný roh parížskej brány.
Pozrite si góly zo zápasu Paríž St. Germain - Slovan Bratislava v Lige majstrov.
VIDEO: Gól Dembélého na 1:0
VIDEO: Góly Dembélého na 2:0 a Torresa na 3:0
VIDEO: Gól Torresa na 4:0
VIDEO: Gól Torresa na 5:0
VIDEO: Gól Camaru na 5:1