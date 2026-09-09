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PSG
Liga majstrov
09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
2. polčas
Parc des Princes
5 - 1
3:0
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Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Na snímke uprostred tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tréningu pred stredajším zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
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VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Paríž St. Germain - Slovan Bratislava v Lige majstrov

Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
Fotogaléria (17)
Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (Autor: TA SR)
Sportnet|9. sep 2026 o 21:29
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Slovan Bratislava vstupuje do Ligy majstrov proti obhajcovi trofeje.

Futbalisti Slovana Bratislava dnes hrajú úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov na pôde Paríža St. Germain.

V 17. minúte išli Parížania do vedenia po tom, čo rohový kop rozohrali nakrátko. Mendes najprv trafil brvno Takáčovej brány a odrazenú loptu poslal Ousmane Dembélé k ľavej žrdi.

Dembélé sa následne presadil aj o šesť minút neskôr a zvýšil na 2:0 pre PSG.

V 31. minúte zmenil skóre na 3:0 pre domáci tím Ferran Torres, ktorý po jemnej a presnej prihrávke od Dembélého pohotovo zakončil.

Hneď po zmene strán v 47. minúte udreli domáci po štvrtýkrát. Akliouche sa individuálne presadil cez dvojicu brániacich hráčov, predložil loptu na hranicu šestnástky Ferranovi Torresovi a ten si ju jedným dotykom pripravil a následne nekompromisne upratal k ľavej žrdi.

V 57. minúte skompletizoval hetrik Ferran Torres. Po Dembélého rohu ho síce nezasiahol ideálne, no lopta sa aj tak odrazila k ľavej žrdi.

O minútu neskôr sa Slovan dočkal čestného gólu. Suleiman Camara po individuálnom prieniku vnikol do šestnástky a výstavnou strelou vymietol vzdialenejší horný roh parížskej brány.

Pozrite si góly zo zápasu Paríž St. Germain - Slovan Bratislava v Lige majstrov.

VIDEO: Gól Dembélého na 1:0

VIDEO: Góly Dembélého na 2:0 a Torresa na 3:0

VIDEO: Gól Torresa na 4:0

VIDEO: Gól Torresa na 5:0

VIDEO: Gól Camaru na 5:1

Fotogaléria zo zápasu PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
PSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
PSG's Ousmane Dembele, right, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
PSG's Nuno Mendes kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
17 fotografií
PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and PSG's Nuno Mendes celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes eyes the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche , center, challenges with Slovan's Svetozar Markovic, right, during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Slovan's Tigran Barseghyan challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, right, challenges with Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava hráči Paríža St. Germain kapitán Ašraf Hakimí a Nuno Mendes sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Ousmane Dembélé počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Suleiman Camara (vpravo) a kapitán Paríža St. Germain Ašraf Hakimí bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG players poses before the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Tigran Barseghjan (vľavo)a hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovaciká

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    Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
    Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
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    Liga majstrov

      Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
      Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
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