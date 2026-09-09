Slovanisti nechceli v Paríži provokovať. Camara ich potešil gólovým sólom

Väčší kotol za jednou bránou, menší aj za druhou. Dnes už zjednotení fanúšikovia Paríža St. Germain dokážu vytvoriť v Parku Princov atmosféru, na ktorú sa nezabúda.
Potvrdili to aj v zápase proti slovenského majstrovi ŠK Slovan Bratislava v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom zvíťazil aktuálny šampión prestížnej súťaže vysoko 6:1.
Medzi takmer 50-tisícami fanúšikov v hľadisku štadióna bolo aj približne 650 priaznivcov Slovana.
Na štadióne nemali šancu
Fanúšikovia hostí sa vo väčšom počte zišli už pred zápasom. Z dôvodu, aby neprovokovali domáce jadro, neboli oblečení v klubových farbách.
S policajným sprievodom sa presunuli na štadión, kde mali miesta v rohu štadióna, vedľa "menšieho kotla" PSG.
VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Slovan Bratislava
Policajti boli všade okolo štadióna, zápas označili ako rizikový a o poriadok sa starali ťažkoodenci aj jazdci na koňoch.
Slovanisti vedeli, že na štadióne nebudú mať šancu na to, aby ich bolo počuť. To využil jeden z fanúšikov v najmenej vhodný moment - počas minúty ticha za obete ničivej tragédie v Nepále zakričal "Slovan".
Choreo z každej strany
Paríž vstúpil do sezóny s veľmi nevyrovnanými výsledkami - v Ligue 1 mu patrí 14. miesto s dvoma bodmi v troch zápasoch.
Pre PSG je tak výhra so Slovanom len druhá v tejto sezóne - okrem nej uspel už len v Superpohári UEFA proti Aston Ville.
Aj napriek nepriaznivým výsledkom z úvodu sezóny Parížania zaplnili Park Princov do takmer posledného miesta.
Futbalom a Ligou majstrov sa bavili už 40 minút pred zápasom, keď robili skvelú atmosféru.
Približne pätnásť minút pred zápasom vytiahli za bránou ultras prvý zo svojich pripravených transparentov.
VIDEO: Fanúšikovia Paríža St. Germain
Vyobrazený bol na ňom tréner domácich Luis Enrique, ktorý sedel na pláži, v taške dve trofeje Ligy majstrov a pod tým nápis: "Pokoj, Európa je naša".
Po úvodnom hvizde ľudia na postranných čiarach vybrali svoje modročervené kartóny a z oboch strán dopĺňali transparenty opäť odkazujúce na to, že Paríž v máji obhájil titul v Lige majstrov.
Po góle sa bavili ešte viac
PSG mal prvú veľkú šancu už v tretej minúte, no brankár Dominik Takáč vytiahol skvelý zákrok.
Francúzsky veľkoklub však naďalej potvrdzoval, že je momentálne najlepší tím na svete a Slovan dlho k ničomu nepustil.
Obrana Slovana sa začala rúcať v 17. minúte, keď aktuálny držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembelé dorazil do brány strelu Nuna Mendesa, ktorý zamieril do tyčky.
Aj keď sa domáci fanúšikovia bavili stále, gól ich ešte viac nakopol a hlasitosť zvýšili o ďalšiu úroveň.
Tú si držali do konca zápasu, pridali vlajky, ktorých bolo približne tridsať po celom štadióne.
Fanúšikovské kotly si medzi sebou posielali odkazy, zapájali aj zvyšok štadióna. Slovanisti na ihrisku zatiaľ dostávali futbalovú lekciu.
V 58. minúte však prišiel najpozitívnejší moment hostí v zápase, keď Suleiman Camara predviedol skvelé sólo a doprial tak stovkám slovanistov zakričať si už v prvom zápase v ligovej fáze gól.