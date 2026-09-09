    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    6 - 1
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    Kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista však mal svetový okamih
    Na snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.
    Lajdácky Blackman, behavý a bojovný Camara. V čom zlyhal Slovan proti PSG?
    Fanúšikovia Paríža St. Germain počas zápasu so Slovanom Bratislava v Lige majstrov.
    Slovanisti nechceli v Paríži provokovať. Camara ich potešil gólovým sólom
    Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Paríž St. Germain - Slovan Bratislava v Lige majstrov
    Ferran Torres a Peter Pokorný
    Slovan padol na dno už po prvom zápase. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    Na snímke uprostred tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tréningu pred stredajším zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
    Slovan má tajnú zbraň, šéf ho vyzval: Idú vážne veci. Ako to urobíme?
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    Slovanisti nechceli v Paríži provokovať. Camara ich potešil gólovým sólom

    Fanúšikovia Paríža St. Germain počas zápasu so Slovanom Bratislava v Lige majstrov.
    Fotogaléria (55)
    Fanúšikovia Paríža St. Germain počas zápasu so Slovanom Bratislava v Lige majstrov. (Autor: Matej Hank/Sportnet)
    Matej Hank|9. sep 2026 o 23:15
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    Slovan Bratislava prehral v prvom zápase ligovej fázy Ligy majstrov s Parížom St. Germain 1:6.

    Väčší kotol za jednou bránou, menší aj za druhou. Dnes už zjednotení fanúšikovia Paríža St. Germain dokážu vytvoriť v Parku Princov atmosféru, na ktorú sa nezabúda.

    Potvrdili to aj v zápase proti slovenského majstrovi ŠK Slovan Bratislava v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom zvíťazil aktuálny šampión prestížnej súťaže vysoko 6:1.

    Medzi takmer 50-tisícami fanúšikov v hľadisku štadióna bolo aj približne 650 priaznivcov Slovana.

    Na štadióne nemali šancu

    Fanúšikovia hostí sa vo väčšom počte zišli už pred zápasom. Z dôvodu, aby neprovokovali domáce jadro, neboli oblečení v klubových farbách.

    S policajným sprievodom sa presunuli na štadión, kde mali miesta v rohu štadióna, vedľa "menšieho kotla" PSG.

    VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Slovan Bratislava

    Policajti boli všade okolo štadióna, zápas označili ako rizikový a o poriadok sa starali ťažkoodenci aj jazdci na koňoch.

    Slovanisti vedeli, že na štadióne nebudú mať šancu na to, aby ich bolo počuť. To využil jeden z fanúšikov v najmenej vhodný moment - počas minúty ticha za obete ničivej tragédie v Nepále zakričal "Slovan".

    Choreo z každej strany

    Paríž vstúpil do sezóny s veľmi nevyrovnanými výsledkami - v Ligue 1 mu patrí 14. miesto s dvoma bodmi v troch zápasoch.

    Pre PSG je tak výhra so Slovanom len druhá v tejto sezóne - okrem nej uspel už len v Superpohári UEFA proti Aston Ville.

    Aj napriek nepriaznivým výsledkom z úvodu sezóny Parížania zaplnili Park Princov do takmer posledného miesta.

    Futbalom a Ligou majstrov sa bavili už 40 minút pred zápasom, keď robili skvelú atmosféru.

    Približne pätnásť minút pred zápasom vytiahli za bránou ultras prvý zo svojich pripravených transparentov.

    VIDEO: Fanúšikovia Paríža St. Germain

    Vyobrazený bol na ňom tréner domácich Luis Enrique, ktorý sedel na pláži, v taške dve trofeje Ligy majstrov a pod tým nápis: "Pokoj, Európa je naša".

    Po úvodnom hvizde ľudia na postranných čiarach vybrali svoje modročervené kartóny a z oboch strán dopĺňali transparenty opäť odkazujúce na to, že Paríž v máji obhájil titul v Lige majstrov.

    Po góle sa bavili ešte viac

    PSG mal prvú veľkú šancu už v tretej minúte, no brankár Dominik Takáč vytiahol skvelý zákrok.

    Francúzsky veľkoklub však naďalej potvrdzoval, že je momentálne najlepší tím na svete a Slovan dlho k ničomu nepustil.

    Obrana Slovana sa začala rúcať v 17. minúte, keď aktuálny držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembelé dorazil do brány strelu Nuna Mendesa, ktorý zamieril do tyčky.

    Fotogaléria zo zápasu PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    PSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele, right, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Nuno Mendes kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    55 fotografií
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and PSG's Nuno Mendes celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes eyes the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche , center, challenges with Slovan's Svetozar Markovic, right, during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Slovan's Tigran Barseghyan challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, right, challenges with Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava hráči Paríža St. Germain kapitán Ašraf Hakimí a Nuno Mendes sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Ousmane Dembélé počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Suleiman Camara (vpravo) a kapitán Paríža St. Germain Ašraf Hakimí bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG players poses before the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Tigran Barseghjan (vľavo)a hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates with PSG's Achraf Hakimi after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres walks on the pitch after the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Fabian Ruiz, center left, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, center right, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, left, challenges with Slovan's Sandro Cruz during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Andraž Šporar (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Willian Pacho bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Mika Godts, left, is challenged by Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, center, kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Nuno Mendes bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ferran Torres (uprostred) sa teší z hetriku počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (vpravo) sa teší z hetriku, ktorý strelil jeho spoluhráč Ferran Torres počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Maghnes Akliouche runs during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, left, challenges with Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Peter Pokorný (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's Peter Pokorny battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres scores during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac, left, makes a save as PSG's Ousmane Dembele kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's goalkeeper Dominik Takac eye the ball after a kick during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres intercepts the ball as Slovan's Cesar Blackman jumps during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč, ktorý inkasuje gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, is congratulated by PSG's Ousmane Dembele, top, after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke sprava brankár Slovana Dominik Takáč, hráč Slovana Svetozar Markovič a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé, ktorý strelil úvodný gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac dives during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava tréner Slovana Yaya Touré a tréner Paríža St. Germain Luis Enrique reagujú počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráči Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Sandro Cruz a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Dro Fernandez, left, kicks the ball past to Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Aj keď sa domáci fanúšikovia bavili stále, gól ich ešte viac nakopol a hlasitosť zvýšili o ďalšiu úroveň.

    Tú si držali do konca zápasu, pridali vlajky, ktorých bolo približne tridsať po celom štadióne.

    Fanúšikovské kotly si medzi sebou posielali odkazy, zapájali aj zvyšok štadióna. Slovanisti na ihrisku zatiaľ dostávali futbalovú lekciu.

    V 58. minúte však prišiel najpozitívnejší moment hostí v zápase, keď Suleiman Camara predviedol skvelé sólo a doprial tak stovkám slovanistov zakričať si už v prvom zápase v ligovej fáze gól.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    5
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    7
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    8
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    11
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    12
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    13
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    26
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    27
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    28
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    30
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    31
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    32
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    33
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    34
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    35
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    Kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista však mal svetový okamih
    Pavol Spáldnes 00:05
    Šéf PSG Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi oslavuje triumf v Lige majstrov.
    Pavol Spálut 07:00|9
    Kmotrík a najmocnejší muž začali spolu éru, čo nemá páru. Ako Slovan míňal? Prvý a druhý najdrahší v dejinách.
    Pavol Spál|ut 07:00|9
    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
    ut 10:00
    Slovan v Lige majstrov takmer na dne rebríčka. Európskemu futbalu kraľuje jeho prvý súperThe Athletic zostavil rebríček všetkých účastníkov prestížnej súťaže.
    ut 10:00
    Momentka pred zápasom Slovan Bratislava - Manchester City.
    Martin Kozinkast 07:00|43
    Slovan je absolútny outsider, počítač ho nazval najmenšou rybou. Inšpiruje sa cyperským návodom?Čo musí spraviť Slovan, aby z Ligy majstrov nevyšiel opäť s prázdnymi rukami?
    Martin Kozinka|st 07:00|43
    Cristian Martínez rozhodol o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov.
    ut 09:10|28
    Kmotrík verí, že padne magická hranica: Touré povedal, že talent má hodnotu 15 miliónovMali sme mladíkov zabiť?
    ut 09:10|28
    Luis Enrique.
    ut 16:58
    Máme katastrofálny úvod. Enrique pred Slovanom hovorí o nespravodlivom futbaleEnrique pred zápasom proti Slovanu priznal problematický vstup do sezóny, no verí, že jeho tím dokáže na ihrisku potvrdiť rolu favorita.
    ut 16:58
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    Kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista však mal svetový okamih
    Pavol Spáldnes 00:05
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovanisti nechceli v Paríži provokovať. Camara ich potešil gólovým sólom