ONLINE: Paríž St. Germain - Olympique Lyon dnes, Ligue 1 LIVE (Greif)

Futbalisti Paríž St. Germain a Olympique Lyon dnes hrajú zápas 8. kola Ligue 1.
V bráne hostí by mal nastúpiť slovenský reprezentant Dominik Greif.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE: Paríž St. Germain - Olympique Lyon dnes (Ligue 1 2026/2027, 8. kolo, Dominik Greif, pondelok, LIVE)
Ligue 1 McDonald’s 2026/2027
26.10.2026 o 20:30
8. kolo
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu francúzskej Ligue 1 McDonald's, keď sa v rámci 8. kola stretne Paríž Saint-Germain a Olympique Lyon.
PSG ťahá sériu siedmich víťazstiev vo všetkých súťažiach vrátane triumfov 4:2 nad Manchestrom City aj Barcelonou. Utorkový duel s katalánskym celkom si však vyžiadal daň v podobe zranení viacerých opôr, kvôli čomu nastúpi v oklieštenej zostave s cieľom dobyť čelo Ligue 1. K tomu by Parížanom dopomohlo, ak by po prvý raz od marca 2025 skórovali aspoň trikrát v treťom stretnutí za sebou, čím by zároveň vyrovnali polstoročný rekord a predĺžili úctyhodnú šnúru domácich zápasov s aspoň jedným gólom na 52 duelov.
Na vrchole tabuľky figuruje so 14 bodmi hneď kvarteto tímov, pričom z prvej priečky štartuje Lyon. Zverenci trénera Paula Fonsecu však po nedávnej prehre 0:3 s Hoffenheimom a nevydarených vonkajších zápasoch čelia hrozbe straty dychu, keďže tri ligové prehry vonku po sebe neutrpeli od mája 2025.
PSG ťahá sériu siedmich víťazstiev vo všetkých súťažiach vrátane triumfov 4:2 nad Manchestrom City aj Barcelonou. Utorkový duel s katalánskym celkom si však vyžiadal daň v podobe zranení viacerých opôr, kvôli čomu nastúpi v oklieštenej zostave s cieľom dobyť čelo Ligue 1. K tomu by Parížanom dopomohlo, ak by po prvý raz od marca 2025 skórovali aspoň trikrát v treťom stretnutí za sebou, čím by zároveň vyrovnali polstoročný rekord a predĺžili úctyhodnú šnúru domácich zápasov s aspoň jedným gólom na 52 duelov.
Na vrchole tabuľky figuruje so 14 bodmi hneď kvarteto tímov, pričom z prvej priečky štartuje Lyon. Zverenci trénera Paula Fonsecu však po nedávnej prehre 0:3 s Hoffenheimom a nevydarených vonkajších zápasoch čelia hrozbe straty dychu, keďže tri ligové prehry vonku po sebe neutrpeli od mája 2025.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.