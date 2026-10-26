Greif držal nádej Lyonu, ale body nevychytal. Paríž potiahli striedajúci hráči

Ligue 1 - 8. kolo
Paríž St. Germain - Olympique Lyon 2:0 (0:0)
Góly: 72. Mayulu, 84. Godts
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Futbalisti Olympique Lyon so slovenským reprezentačným brankárom Dominikom Greifom prehrali v šlágri 8. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Paríža St. Germain 0:2.
Triumf úradujúceho majstra zariadili striedajúci Senny Mayulu a Mika Godts.
Greif predviedol v pondelkovom zápase sedem zákrokov. V Parku princov si držal čisté konto až do 72. minúty, keď ho prekonal Mayulu.
Ten sa sedem minút po príchode na ihrisko presadil prudkou strelou z hranice šestnástky k bližšej žrdi.
O dvanásť minút neskôr spečatil výhru domácich po rýchlom brejku ďalší striedajúci hráč Godts.
PSG si pripísal v domácej lige piate víťazstvo v sérii a dostal sa so 17 bodmi na čelo tabuľky o bod pred Rennes.
Celkovo zaznamenal už ôsmu výhru v rade vo všetkých súťažiach. Lyon klesol po druhej tohtosezónnej prehre na piate miesto, na lídra stráca tri body.