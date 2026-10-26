Greif držal nádej Lyonu, ale body nevychytal. Paríž potiahli striedajúci hráči

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: REUTERS)
TASR|26. okt 2026 o 22:34
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Obhajca titulu sa dostal na čelo tabuľky.

Ligue 1 - 8. kolo

Paríž St. Germain - Olympique Lyon 2:0 (0:0)

Góly: 72. Mayulu, 84. Godts

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

Futbalisti Olympique Lyon so slovenským reprezentačným brankárom Dominikom Greifom prehrali v šlágri 8. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Paríža St. Germain 0:2.

Triumf úradujúceho majstra zariadili striedajúci Senny Mayulu a Mika Godts.

Greif predviedol v pondelkovom zápase sedem zákrokov. V Parku princov si držal čisté konto až do 72. minúty, keď ho prekonal Mayulu.

Ten sa sedem minút po príchode na ihrisko presadil prudkou strelou z hranice šestnástky k bližšej žrdi.

O dvanásť minút neskôr spečatil výhru domácich po rýchlom brejku ďalší striedajúci hráč Godts.

PSG si pripísal v domácej lige piate víťazstvo v sérii a dostal sa so 17 bodmi na čelo tabuľky o bod pred Rennes.

Celkovo zaznamenal už ôsmu výhru v rade vo všetkých súťažiach. Lyon klesol po druhej tohtosezónnej prehre na piate miesto, na lídra stráca tri body.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Dominik Greif.
    Dominik Greif.
    Greif držal nádej Lyonu, ale body nevychytal. Paríž potiahli striedajúci hráči
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