Rozhodla kvalita, vravel tréner Lyonu. V posunutom šlágri sa vyznamenal Greif

Futbalisti Paríža St. Germain zlomili v pondelňajšom šlágri 8. kola francúzskej Ligue 1 odpor Olympique Lyon až v záverečnej dvadsaťminútovke.
Po víťazstve 2:0 sa dostali na čelo tabuľky. V bránke hostí nastúpil slovenský reprezentant Dominik Greif, ktorý predviedol sedem úspešných zákrokov a až do 72. minúty držal proti úradujúcemu európskemu šampiónovi čisté konto.
Domáci napokon získali tri body zásluhou dvoch striedajúcich hráčov Sennyho Mayulua a Miku Godtsa. PSG tak zaznamenal ôsme víťazstvo za sebou vo všetkých súťažiach.
Greif sa najskôr nenechal nachytať
Parížania mali od úvodu výraznú hernú prevahu, ale dlho narážali na pozornú obranu hostí a dobre chytajúceho Greifa.
Slovenský brankár sa vyznamenal napríklad pri pokusoch Desireho Doueho, Ferrana Torresa či Vitinhu.
Lyon však dokázal aj pohroziť a na opačnej strane musel Matvej Safonov zasahovať najmä proti Julienovi Duranvilleovi a Zacharymu Athekamemu.
O výsledku napokon rozhodli striedania trénera Luisa Enriqueho. Godts, ktorý prišiel na ihrisko v 57. minúte, pripravil v 72. minúte prihrávkou na hranicu šestnástky gólovú príležitosť pre Mayulua.
Dvadsaťročný Francúz prudkou strelou prekonal Greifa a zaznamenal svoj prvý ligový gól v sezóne.
V 84. minúte spečatil triumf domácich sám Godts, keď po prihrávke Quentina Ndjantoua zakončil rýchly protiútok presnou strelou k vzdialenejšej žrdi.
Pre 21-ročného Belgičana, ktorý prišiel v lete z Ajaxu Amsterdam, to bol premiérový gól v drese PSG.
Výhru venovali Kvarovi
„Bolo to veľmi náročné. Lyon má množstvo kvalitných hráčov a veľmi dobrého trénera. Začali sme dobre, ale súper výborne bránil.
V druhom polčase sme sa ešte trochu zlepšili. Góly strelili hráči, ktorí zvyčajne dostávajú menej príležitostí. Som veľmi rád za všetkých, ktorí prišli z lavičky,“ uviedol Luis Enrique pre klubovú PSG TV.
Španielsky kouč venoval víťazstvo zranenému Chvičovi Kvaracchelijovi, ktorý si pri minulotýždňovom triumfe 4:2 nad Barcelonou v Lige majstrov pretrhol predný skrížený väz v kolene.
„Toto víťazstvo venujeme Kvarovi. Sme mužstvo, ktoré chce vyhrať všetko, taká je naša mentalita,“ zdôraznil tréner Parížanov.
Fonseca ocenil svojich zverencov
Tréner Lyonu Paulo Fonseca napriek prehre ocenil výkon svojich zverencov. „Proti PSG sa hrá naozaj veľmi ťažko.
Z taktického hľadiska sme odohrali dobrý zápas, ale rozhodla kvalita hráčov súpera. Som spokojný s výkonom mužstva aj s prístupom hráčov. V tejto chvíli je ťažké urobiť viac,“ vyhlásil portugalský kouč pre televíziu Ligue 1+.
PSG si pripísal piate ligové víťazstvo za sebou a so 17 bodmi vedie tabuľku o bod pred Rennes. Lyon po druhej ligovej prehre v sezóne klesol na piate miesto so 14 bodmi.
Stretnutie sa pôvodne malo hrať v nedeľu, ale na žiadosť parížskej polície ho pre bezpečnostné obavy v súvislosti s protestmi presunuli o 24 hodín.