Paríž sa pred očami nového trénera nepredviedol. Dobrá práca, páni, tešil sa prekvapivý víťaz

Futbalisti Lens oslavujú.
Futbalisti Lens oslavujú. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. aug 2026 o 08:08
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Parížania napriek niekoľkým šanciam nevyrovnali a v súboji o túto trofej našli iba druhého premožiteľa od roku 2013.

Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v klubovej histórii francúzsky Superpohár.

V pozícii víťaza tamojšieho pohára triumfovali na domácom ihrisku nad favorizovaným Parížom Saint-Germain tesne 1:0 a to napriek tomu, že od 39. minúty hrali bez vylúčeného Kylliana Antonia. O zápis do histórie sa postaral po polhodine hry víťazným gólom Florian Thauvin.

Pred zrakom nového reprezentačného trénera Francúzska Zinedina Zidana mali v úvodnom polčase herne navrch podľa očakávaní favoriti z Parku princov.

Bol to však domáci tím, ktorý dokázal udrieť z jedinej príležitosti. Krátko po polhodine hry dobre zavrel zadnú žrď kapitán Florian Thauvin, ktorý dopravil do siete strieľanú prihrávku Matthieuho Udola.

Parížania napriek niekoľkým šanciam nevyrovnali a v súboji o túto trofej našli iba druhého premožiteľa od roku 2013, odkedy sú súčasťou zápasu medzi pohárovým šampiónom a ligovým majstrom. Pred piatimi rokmi PSG prehrali proti OSC Lille.

Siedmy klub s kompletnou zbierkou

Lens ako siedmy francúzsky tím skompletizoval zbierku trofejí zo všetkých štyroch domácich súťaží.

V klubovej vitríne má aj triumf v Ligue 1 (1997/98), víťazstvo v Coupe de France (2025/26) a tiež trofej v Ligovom pohári (1998/99).

V domácom tábore zavládla obrovská radosť, rovnako aj u nového hlavného trénera Dina Toppmöllera, pre ktorého to bola premiéra v súťažnom zápase a zároveň aj premiérová veľká trofej v kariére.

„Je to niečo naozaj výnimočné. Bol to môj prvý zápas s mojím tímom, s fanúšikmi. Je to naozaj kolektívne víťazstvo pre celý tím, pre všetkých hráčov. Dnešná atmosféra veľmi pomohla k zisku tohto titulu. Cítim sa nesmierne hrdý.

Pred zápasom sme vedeli, že budeme mať problém proti technicky veľmi silnému tímu s dobrým držaním lopty, ktorý bol v poslednej tretine ihriska veľmi nebezpečný.

Ale vedeli sme aj to, že môžeme niečo dokázať, najmä v protiútokoch. Hrali sme naozaj srdcom. Pred týmto publikom dokážeme zdolať kohokoľvek. To sme dnes ukázali,“ uviedol Toppmöllera pre L'Equipe.

Dobrá práca, páni

„Vo viac ako 50-minútovej početnej nevýhode, no zjednotení od začiatku do konca. Krv a zlato zdolali úradujúcich šampiónov Európy a získali prvý superpohár v histórii klubu. Dobrá práca páni,“ uviedol Lens na sociálnych sieťach s odkazom na klubové farby.

Mužstvo trénera Luisa Enriqueho nenadviazalo na minulotýždňový triumf zo Superpohára UEFA proti anglickej Aston Ville a v závere navyše prišlo minimálne na jeden zápas o Nuna Mendesa, ktorý videl v 87. minúte červenú kartu.

„Myslím si, že sme si zaslúžili viac,“ trval na svojom tréner PSG Luis Enrique. „Ale musím zablahoželať Lens, vyhrali a hrali veľmi dobre, so svojou obvyklou intenzitou. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, ale nemali sme šťastie, ktoré sme potrebovali,“ vyhlásil.

Francúzsko

Futbalisti Lens oslavujú.
Futbalisti Lens oslavujú.
Paríž sa pred očami nového trénera nepredviedol. Dobrá práca, páni, tešil sa prekvapivý víťaz
dnes 08:08
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