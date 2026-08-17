Paríž sa pred očami nového trénera nepredviedol. Dobrá práca, páni, tešil sa prekvapivý víťaz

Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v klubovej histórii francúzsky Superpohár.
V pozícii víťaza tamojšieho pohára triumfovali na domácom ihrisku nad favorizovaným Parížom Saint-Germain tesne 1:0 a to napriek tomu, že od 39. minúty hrali bez vylúčeného Kylliana Antonia. O zápis do histórie sa postaral po polhodine hry víťazným gólom Florian Thauvin.
Pred zrakom nového reprezentačného trénera Francúzska Zinedina Zidana mali v úvodnom polčase herne navrch podľa očakávaní favoriti z Parku princov.
Bol to však domáci tím, ktorý dokázal udrieť z jedinej príležitosti. Krátko po polhodine hry dobre zavrel zadnú žrď kapitán Florian Thauvin, ktorý dopravil do siete strieľanú prihrávku Matthieuho Udola.
Parížania napriek niekoľkým šanciam nevyrovnali a v súboji o túto trofej našli iba druhého premožiteľa od roku 2013, odkedy sú súčasťou zápasu medzi pohárovým šampiónom a ligovým majstrom. Pred piatimi rokmi PSG prehrali proti OSC Lille.
Siedmy klub s kompletnou zbierkou
Lens ako siedmy francúzsky tím skompletizoval zbierku trofejí zo všetkých štyroch domácich súťaží.
V klubovej vitríne má aj triumf v Ligue 1 (1997/98), víťazstvo v Coupe de France (2025/26) a tiež trofej v Ligovom pohári (1998/99).
V domácom tábore zavládla obrovská radosť, rovnako aj u nového hlavného trénera Dina Toppmöllera, pre ktorého to bola premiéra v súťažnom zápase a zároveň aj premiérová veľká trofej v kariére.
„Je to niečo naozaj výnimočné. Bol to môj prvý zápas s mojím tímom, s fanúšikmi. Je to naozaj kolektívne víťazstvo pre celý tím, pre všetkých hráčov. Dnešná atmosféra veľmi pomohla k zisku tohto titulu. Cítim sa nesmierne hrdý.
Pred zápasom sme vedeli, že budeme mať problém proti technicky veľmi silnému tímu s dobrým držaním lopty, ktorý bol v poslednej tretine ihriska veľmi nebezpečný.
Ale vedeli sme aj to, že môžeme niečo dokázať, najmä v protiútokoch. Hrali sme naozaj srdcom. Pred týmto publikom dokážeme zdolať kohokoľvek. To sme dnes ukázali,“ uviedol Toppmöllera pre L'Equipe.
Dobrá práca, páni
„Vo viac ako 50-minútovej početnej nevýhode, no zjednotení od začiatku do konca. Krv a zlato zdolali úradujúcich šampiónov Európy a získali prvý superpohár v histórii klubu. Dobrá práca páni,“ uviedol Lens na sociálnych sieťach s odkazom na klubové farby.
Mužstvo trénera Luisa Enriqueho nenadviazalo na minulotýždňový triumf zo Superpohára UEFA proti anglickej Aston Ville a v závere navyše prišlo minimálne na jeden zápas o Nuna Mendesa, ktorý videl v 87. minúte červenú kartu.
„Myslím si, že sme si zaslúžili viac,“ trval na svojom tréner PSG Luis Enrique. „Ale musím zablahoželať Lens, vyhrali a hrali veľmi dobre, so svojou obvyklou intenzitou. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, ale nemali sme šťastie, ktoré sme potrebovali,“ vyhlásil.