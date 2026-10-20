ONLINE: Paríž St. Germain - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti Paríž St. Germain a FC Barcelona dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Paríž St. Germain - FC Barcelona dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
20.10.2026 o 21:00
3. kolo
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 3. kola postaví proti sebe Paríž Saint-Germain a FC Barcelona.
Po vlažnom štarte sa dvojnásobný šampión PSG dostáva do vynikajúcej formy. Víkendová výhra 3:1 nad Štrasburgom bola pre Parížanov už šiestou v rade, pričom rezonuje najmä ich nedávny triumf 4:2 nad Manchestrom City. Líder tabuľky natiahol sériu neporaziteľnosti v Lige majstrov na 12 zápasov a jediný duel ho delí od vyrovnania klubového rekordu z roku 2013. Doma navyše vyhral štyri európske súboje za sebou, z toho trikrát strelil aspoň päť gólov.
Barcelona prechádza sezónou suverénne a po demontáži Betisu 5:2 natiahla víťaznú sériu na 11 zápasov. Katalánci trhajú útočné rekordy, keď v štyroch dueloch Ligy majstrov po sebe skórovali minimálne štyrikrát. Zverenci Hansiho Flicka sa pýšia najlepším útočným priemerom (3 góly na zápas), no doplácajú na slabú defenzívu. Čisté konto neudržali rekordných 17 európskych zápasov v rade, čo pred výjazdom do Paríža výrazne ohrozuje ich štvorzápasovú sériu bez prehry na ihriskách súperov.
Po vlažnom štarte sa dvojnásobný šampión PSG dostáva do vynikajúcej formy. Víkendová výhra 3:1 nad Štrasburgom bola pre Parížanov už šiestou v rade, pričom rezonuje najmä ich nedávny triumf 4:2 nad Manchestrom City. Líder tabuľky natiahol sériu neporaziteľnosti v Lige majstrov na 12 zápasov a jediný duel ho delí od vyrovnania klubového rekordu z roku 2013. Doma navyše vyhral štyri európske súboje za sebou, z toho trikrát strelil aspoň päť gólov.
Barcelona prechádza sezónou suverénne a po demontáži Betisu 5:2 natiahla víťaznú sériu na 11 zápasov. Katalánci trhajú útočné rekordy, keď v štyroch dueloch Ligy majstrov po sebe skórovali minimálne štyrikrát. Zverenci Hansiho Flicka sa pýšia najlepším útočným priemerom (3 góly na zápas), no doplácajú na slabú defenzívu. Čisté konto neudržali rekordných 17 európskych zápasov v rade, čo pred výjazdom do Paríža výrazne ohrozuje ich štvorzápasovú sériu bez prehry na ihriskách súperov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - utorok, 20. október 2026
20.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 18:45
Fenerbahce
2 - 1
Slavia
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Sabah
1 - 2
Dortmund
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
PSG
vs.
Barcelona
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Liverpool
vs.
Villarreal
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Manchester City
vs.
AEK
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
AS Rím
vs.
Slovan Bratislava
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Porto
vs.
PSV
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Neapol
vs.
Bodo Glimt
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
| Ligová fáza | 3. kolo
Stuttgart
vs.
Atlético Madrid
MHPArena | Stuttgart
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
2
2
0
0
10:3
6
V
V
2
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
3
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
4
StuttgartSTU
2
2
0
0
6:1
6
V
V
5
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
6
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
7
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
8
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
9
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
11
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
12
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
13
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
14
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
15
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
16
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
17
Manchester CityMCI
2
1
0
1
4:4
3
P
V
18
DortmundBVB
2
1
0
1
3:3
3
P
V
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
AEKAEK
2
1
0
1
2:3
3
P
V
21
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
23
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
24
Bodo GlimtBOD
2
1
0
1
1:5
3
V
P
25
AS RímROM
2
0
1
1
4:5
1
P
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
FenerbahceFEN
2
0
1
1
1:7
1
P
R
29
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
30
PortoPOR
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
32
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
33
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
2
0
0
2
1:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body