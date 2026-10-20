    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    Parc des Princes
    21:00
    Barcelona
    Barcelona
    Fenerbahce - SlaviaSabah - DortmundSúvisiace

    ONLINE: Paríž St. Germain - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

    Paríž St. Germain - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Paríž St. Germain - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Paríž St. Germain - FC Barcelona.

    Futbalisti Paríž St. Germain a FC Barcelona dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Paríž St. Germain - FC Barcelona dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    20.10.2026 o 21:00
    3. kolo
    Paríž
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Barcelona
    Prenos
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 3. kola postaví proti sebe Paríž Saint-Germain a FC Barcelona.

    Po vlažnom štarte sa dvojnásobný šampión PSG dostáva do vynikajúcej formy. Víkendová výhra 3:1 nad Štrasburgom bola pre Parížanov už šiestou v rade, pričom rezonuje najmä ich nedávny triumf 4:2 nad Manchestrom City. Líder tabuľky natiahol sériu neporaziteľnosti v Lige majstrov na 12 zápasov a jediný duel ho delí od vyrovnania klubového rekordu z roku 2013. Doma navyše vyhral štyri európske súboje za sebou, z toho trikrát strelil aspoň päť gólov.

    Barcelona prechádza sezónou suverénne a po demontáži Betisu 5:2 natiahla víťaznú sériu na 11 zápasov. Katalánci trhajú útočné rekordy, keď v štyroch dueloch Ligy majstrov po sebe skórovali minimálne štyrikrát. Zverenci Hansiho Flicka sa pýšia najlepším útočným priemerom (3 góly na zápas), no doplácajú na slabú defenzívu. Čisté konto neudržali rekordných 17 európskych zápasov v rade, čo pred výjazdom do Paríža výrazne ohrozuje ich štvorzápasovú sériu bez prehry na ihriskách súperov.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - utorok, 20. október 2026

    20.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    2 - 1
    Slavia
    Slavia
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
    20.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Sabah
    Sabah
    1 - 2
    Dortmund
    Dortmund
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    PSG
    PSG
    vs.
    Barcelona
    Barcelona
    Parc des Princes | Paríž
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Liverpool
    Liverpool
    vs.
    Villarreal
    Villarreal
    Anfield | Liverpool
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    vs.
    AEK
    AEK
    Etihad Stadium | Manchester
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Porto
    Porto
    vs.
    PSV
    PSV
    Estádio do Dragão | Porto
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Neapol
    Neapol
    vs.
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Stadio Diego Armando Maradona | Naples
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Stuttgart
    Stuttgart
    vs.
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    MHPArena | Stuttgart

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Paríž St. Germain - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)