Kríza v talianskom futbale sa prehĺbila. Pre spor o Pirla rezignoval Maldini a jeho poradca

Kríza v talianskom futbale sa prehĺbila po rezignácii športového riaditeľa Paola Maldiniho a poradcu Leonarda.
Obaja opustili vedenie národného zväzu len 16 dní po tom, ako ich do funkcií vymenoval jeho nový prezident Giovanni Malago.
Ako referuje web AS.com odvolávajúci sa na talianske médiá, Maldini a Leonardo presadzovali za nového reprezentačného trénera Andreu Pirla.
Bývalý taliansky reprezentant sa stal ich hlavným kandidátom po tom, ako ponuky odmietli Pep Guardiola a Carlo Ancelotti. Proti jeho angažovaniu sa však postavila časť vedenia federácie.
Pirla navyše oslabila kontroverzia súvisiaca s jeho pôsobením ako reklamnej tváre ruskej stávkovej spoločnosti Fonbet.
Súčasný tréner Dubai United FC tak postupne stratil podporu potrebnú na prevzatie talianskej reprezentácie.
Maldini prijal novovytvorenú funkciu športového riaditeľa 11. júla po tom, ako mu Malago prisľúbil rozsiahlu rozhodovaciu autonómiu.
Niekdajší kapitán AC Miláno si následne vybral Leonarda za svojho poradcu. Trojica mala spoločne rozhodovať o krokoch smerujúcich k zlepšeniu talianskeho futbalu, no hneď prvá zásadná personálna otázka ich spoluprácu rozložila.
Po pondelkovom rokovaní vo federácii Maldini a Leonardo usúdili, že ich právomoci nemajú rozsah, ktorý im vedenie pôvodne garantovalo, a podali demisie.
Taliansky zväz tak musí okrem nového reprezentačného trénera hľadať aj náhradu za dvoch čerstvo vymenovaných funkcionárov.
Medzi kandidátov na lavičku „azúrovej squadry“ sa opäť zaradili Roberto Mancini a Antonio Conte.
Mancini, ktorý priviedol Taliansko k triumfu na majstrovstvách Európy v roku 2021, je preferovanou voľbou Malaga.
Kluby Serie A zase uprednostňujú Conteho, federácia s ním však zatiaľ nezačala rokovania.