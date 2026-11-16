Postup oslavujú aj hráči Slovana. Panamu čaká finálový turnaj Ligy národov

Hráči Panamy oslavujú gól
Hráči Panamy oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
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TASR|16. nov 2026 o 09:25
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V základnej zostave nastúpil aj stredopoliar belasých Cristian Martinez.

Liga národov CONCACAF - A-divízia

Odveta štvrťfinále:

Panama - Curacao 2:0 (1:0)

Góly: 45. a 51. Fajardo

/prvý zápas: 0:0, postúpila Panama/

Futbalisti Panamy sa stali prvými účastníkmi finálového turnaja Ligy národov CONCACAF.

V nočnej odvete štvrťfinále zvíťazili nad hráčmi Curacaa 2:0, dvoma gólmi o tom rozhodol útočník Jose Fajardo. Prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou.

V základnej zostave nastúpil aj stredopoliar Slovana Bratislava Cristian Martinez, ktorý videl žltú kartu a v 71. minúte ho vystriedal Omar Valencia.

Jeho spoluhráč zo slovenského klubu Cesar Blackman sedel na lavičke náhradníkov.

Finálový turnaj, na ktorom sa zúčastnia štyri tímy, je na programe na konci marca v kalifornskom Inglewoode. Panama sa v predchádzajúcej edícii dostala do finále, v ktorom podľahla Mexiku 1:2.

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