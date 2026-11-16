Postup oslavujú aj hráči Slovana. Panamu čaká finálový turnaj Ligy národov

Liga národov CONCACAF - A-divízia
Odveta štvrťfinále:
Panama - Curacao 2:0 (1:0)
Góly: 45. a 51. Fajardo
/prvý zápas: 0:0, postúpila Panama/
Futbalisti Panamy sa stali prvými účastníkmi finálového turnaja Ligy národov CONCACAF.
V nočnej odvete štvrťfinále zvíťazili nad hráčmi Curacaa 2:0, dvoma gólmi o tom rozhodol útočník Jose Fajardo. Prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou.
V základnej zostave nastúpil aj stredopoliar Slovana Bratislava Cristian Martinez, ktorý videl žltú kartu a v 71. minúte ho vystriedal Omar Valencia.
Jeho spoluhráč zo slovenského klubu Cesar Blackman sedel na lavičke náhradníkov.
Finálový turnaj, na ktorom sa zúčastnia štyri tímy, je na programe na konci marca v kalifornskom Inglewoode. Panama sa v predchádzajúcej edícii dostala do finále, v ktorom podľahla Mexiku 1:2.