Palmer si napokon v reprezentácii nezahrá. Angličanom bude chýbať viacero hviezd

Anglickým futbalistom budú v nadchádzajúcich zápasoch Ligy národov chýbať Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo a Tino Livramento. Informoval o tom zväz.
Palmer sa do anglického výberu vrátil po tom, ako sa nevošiel do nominácie na majstrovstvá sveta.
Teraz ho tréner Thomas Tuchel povolal na úvodné štyri zápasy Ligy národov, záložník Chelsea sa však kvôli svalovému zraneniu ospravedlnil.
Zdravotné problémy má aj Rashford a z nominácie vypadol aj jeho spoluhráč z Manchestru United Mainoo.
Rice v doterajšom priebehu Premier League ani raz nechýbal v základnej zostave Arsenalu, Livramento sa zranil v poslednom stretnutí Newcastlu pred reprezentačnou prestávkou.
Ako náhradu Tuchel povolal záložníkov Jamesa Garnera z Evertonu a Morgana Gibbsa-Whitea z Nottinghamu.
Anglicko najprv 26. septembra privíta úradujúcich svetových šampiónov zo Španielska. O tri dni neskôr sa predstaví v Česku, potom v Chorvátsku (3. októbra) a premiérové predĺžené reprezentačné okno uzavrie 6. októbra domácim duelom s Českom.
V pondelok o tom informoval portál BBC.
Nominácia Anglicka
Brankári: Jordan Pickford (FC Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)
Obrancovia: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (FC Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa ( (Arsenal FC), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Stredopoliari: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC), Alex Scott (AFC Bournemouth), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forrest), James Garner (Everton FC)
Útočníci: Harry Kane (Bayern Mníchov), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal FC), Anthony Gordon (FC Barcelona), Rio Ngumoha (FC Liverpool), Morgan Rogers (FC Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal FC)