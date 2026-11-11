Reprezentovať Slovensko je obrovská česť. Pališčák je pripravený ukázať sa Weissovi

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. pripravil na prebiehajúci zraz širokú 31-člennú nomináciu.
V dvoch posledných zápasoch skupinovej fázy C-divízie Ligy národov tak môže počítať aj s niekoľkými mladíkmi vrátane 19-ročného obrancu Tobiáša Pališčáka z Viktorie Plzeň.
Mladý stopér, ktorý vie operovať aj na pravej strane obrany i stredu poľa, hral ešte donedávna v žilinskom „béčku“. Do Plzne prišiel v septembri a už si vyskúšal aj Európsku ligu.
„Všetko sa deje veľmi rýchlo. Prakticky celý tento rok, ešte keď som bol v Žiline. Skoro pred rokom som hrával za žilinské béčko a teraz som už v Plzni a v národnom tíme. Je to dosť intenzívny rok.
Myslím si však, že to zatiaľ zvládam a som veľmi rád, že môžem byť aj v Plzni aj tu. Dúfam, že s klubom podáme v Európe dobré výkony, či už proti Benfice alebo Bournemouthu. Teším sa na tie zápasy a uvidíme, ako to dopadne,“ uviedol Pališčák.
VIDEO: Tobias Pališčák
V českej najvyššej súťaži sa mu darí a je pevnou súčasťou tímu: „Je pekné počuť chválu, ale snažím sa sústrediť na seba a hlavne na zápasy, aby som v každom podával konzistentné výkony. Dúfam, že v tom budem pokračovať.“
Pri jeho univerzálnosti sa v spojitosti s národným tímom natíska otázka, či by mohol na pravom kraji obrany nahradiť Petra Pekaríka, ktorý tento rok ukončil reprezentačnú kariéru.
„Všimol som si, že sa o tom píše v médiách a ľudia ma s ním porovnávajú. Neviem však, čo vám mám teraz povedať, pretože som tu prvýkrát a ešte neviem, čo všetko to obnáša. Pokúsim sa hrať čo najlepšie a podávať výkony v klube aj tu v reprezentácii. Keď dostanem šancu, chcem potvrdiť, že sem patrím,“ povedal Pališčák, ktorý bol v októbri s reprezentáciou do 21 rokov.
V národnom tíme môže hrať v defenzíve po boku popredných slovenských hráčov, napríklad kapitána Milana Škriniara či Dávida Hancka z Atletica Madrid.
„Som veľmi rád, že tu môžem byť pri takých hráčoch, ako sú Milan Škriniar, Dávid Hancko a ďalší. Je to obrovská česť reprezentovať svoju krajinu. Pre mňa je to veľký skok. Som veľmi rád, že tu môžem byť a teším sa.
Chcem hlavne ukázať a dokázať trénerovi, že sem patrím a mám kvalitu na to, aby som tu bol,“ priblížil mladý stopér, ktorý pôsobí v klube s krajanmi Dominikom Ťapajom a Mariánom Tvrdoňom na pote brankárov, obrancom Denisom Vavrom a stredopoliarom Patrikom Hrošovským, ktorý tento rok taktiež ukončil reprezentačnú kariéru.
V Plzni nastupuje ako pravý v trojici stopérov: „Ešte ani neviem, či ma tréner Weiss povolal ako stopéra alebo pravého obrancu. Na pravej strane obrany som však hrával už v mládežníckych kategóriách, napríklad v reprezentácii do devätnásť rokov. Aj v Žiline som predtým, než som začal hrať stopéra, pôsobil na kraji obrany. K tejto pozícii som teda už mal blízko, je to prakticky tá istá pozícia.“
Pališčák je rodákom z Prešova a tak môže absolvovať premiéru v najcennejšom drese pred rodinou.
„Sokoli“ hrajú v piatok proti Faerským ostrovom v Košiciach: „Určite som nad tým rozmýšľal. Bolo by pekné nastúpiť, pretože by tam prišla väčšia časť rodiny. Uvidíme však, čo bude. Ja som hlavne rád, že tu môžem byť.“
Po zraneniach a malej hernej vyťaženosti na záver pôsobenia vo Wolfsburgu vypadol z nominácie Vavro.
„S niektorými chalanmi sa poznáme z dvadsaťjednotky. Nedávno sme boli spolu na zraze a poznali sme sa aj predtým. Je dobré, že sú tu aj hráči, ktorých poznám. Dúfal som tiež, že tu bude Denis, pretože by som nemusel ísť z Plzne sám. Určite tu chýba,“ dodal Pališčák.
Jeho národný tím môže v piatok spečatiť priamy postup do B-divízie Ligy národov. V zápasoch proti Faerským ostrovom a v Kazachstane (16.11.) mu na to stačí dokopy bod.
Nominácia Slovenska na zápasy C-divízie Ligy národov
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
obrancovia: Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Mesík (Charlton Athletic), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň), Dávid Krčík (FK Pardubice)
stredopoliari: Ľudovít Reis (Werder Brémy), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Albert Rusnák (Seattle Sounders, Tomáš Suslov (Hellas Verona), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec)
útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Matej Trusa (DAC Dunajská Streda), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)