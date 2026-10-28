Pekarík tvrdil, že ho zaujíma trénerská práca, no vždy hral ďalej, vtipkoval jeho bývalý kouč

Jeho životospráva bola legendárna. Dlhoročný pravý obranca slovenskej reprezentácie Peter Pekarík pôsobil v nemeckom klube Hertha Berlín dvanásť rokov.
Polovicu tohto obdobia ho v rôznych etapách viedol ako hlavný tréner Pál Dárdai.
Výborná mentalita
Dárdai bol trénerom A-mužstva Herthy od februára 2015 do júna 2019, následne v roku 2021 od januára do novembra a naposledy od apríla 2023 do júna 2024.
Pekarík pod jeho vedením odohral 112 zápasov a bol aj kapitánom mužstva.
Maďarský tréner bol minulý týždeň hosťom II. Medzinárodnej konferencie Kukkonia Liga v Dunajskej Strede a počas stretnutia s novinármi hovoril aj o slovenskom futbalistovi.
„Je to hráč s výbornou mentalitou a nie je to iba môj bývalý zverenec, ale aj kamarát. Pre svoje mužstvo a pre svoje zdravie naozaj urobí maximum. Keby všetci hráči boli takými profesionálmi, ako on, tak by mohli dosiahnuť oveľa viac,“ zdôraznil Dárdai.
„Každý si od neho môže zobrať veľmi veľa. Je to skvelý človek a vynikajúci hráč,“ doplnil maďarský tréner.
Pekarík bude mať v piatok 30. októbra okrúhle štyridsiate narodeniny a donedávna hral futbal na najvyššej úrovni. So slovenskou reprezentáciou sa rozlúčil v lete v prípravnom zápase s Čiernou Horou.
Pivo v rámci regenerácie
Vždy bol známy tým, že sa príkladne stará o svoje telo. Jedáva minimum mäsa, nekonzumuje žiadne sladkosti, pije iba vodu a čaj a dbá aj na spánok.
„Peky bol na štadióne už hodinu pred tréningom a robil si svoje cvičenia. Po tréningu si dal pozor aj na takzvaný cooldown a sledoval, čo potrebuje jeho organizmus,“ poznamenal Dárdai.
Vtipne dodal, že v minulosti futbalisti tento aspekt prípravy často zanedbávali.
„Za mojich čias to ešte vyzeralo inak. My sme odtrénovali a v rámci regenerácie sme si dali jedno pivo,“ smial sa maďarský tréner.
Poukázal na to, že špeciálne cvičenia pred tréningom a po ňom môžu výrazne znížiť riziko zranenia. „V tomto prístupe bol Peky veľkým vzorom.
Ale taký je súčasný futbal. Aj do Újpestu som priniesol fitnesového trénera, takže verím, že naši hráči dosiahnu Pekaríkovu úroveň,“ vravel Dárdai, ktorý je od januára tohto roku športovým riaditeľom tradičného budapeštianskeho klubu Újpest FC.
Musí sa rozhodnúť
Dárdai má bohaté trénerské skúsenosti, viedol aj maďarskú reprezentáciu. Aj v Pekaríkovi vidí potenciál, aby sa stal dobrým trénerom.
„Najprv sa však musí rozhodnúť, čo chce robiť. Vravel mi, že by ho zaujímala trénerská práca, ale potom stále hral ďalej,“ podpichol bývalého zverenca Dárdai.
„Raz proste treba s tým trénerstvom začať. Stále som bol hráčom Herthy, keď som povedal vedeniu, že chcem získať trénerské licencie, chcem sa posunúť, už ma láka tá trénerská práca,“ opisoval svoje začiatky maďarský kouč.
Vyzdvihol, že v tejto fáze je dôležitá aj sebareflexia.
„Ak vidíš, že si zlý tréner, tak bude lepšie, keď to nerobíš. Ak si dobrý, ale nemáš pocit, že by si to chcel robiť každý deň, tiež bude rozumnejšie nechať to tak. Každý si to musí skúsiť sám,“ myslí si Dárdai.
„Pekarík však má na to mentalitu aj skúsenosti, aby sa stal dobrým trénerom,“ uzavrel.