Skvelé správy pre ženský futbal na Slovensku. V Trnave vyrastie nové zázemie

TRNAVA. Na mieste súčasného futbalového ihriska v areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) elektrotechnickej v Trnave má vzniknúť zázemie pre ženský futbal.
Predpokladá to nájomná zmluva medzi SOŠ a občianskym združením Trnavské futbalistky, ženským tímom, ktorý spadá pod FC Spartak Trnava. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Kraj ako zriaďovateľ školy projekt podporil a súhlasil s dlhodobým prenájmom pozemku za symbolické jedno euro ročne na obdobie 20 rokov.
„Verím, že nové ihrisko umožní futbalistkám aj študentom rozvíjať svoje schopnosti, športového ducha a nadšenie pre pohyb, a bude miestom, kde sa rodia nové talenty,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.
Projekt predpokladá modernizáciu športovej infraštruktúry v hodnote minimálne 370.000 eur, ktoré združenie plánuje získať z Fondu na podporu športu. Cieľom je vybudovať moderné zázemie pre ženský futbal, študentov strednej školy aj širokú verejnosť.
„Tento projekt je príležitosťou posunúť ženský futbal na Slovensku vpred. Dievčatá získajú férové podmienky, možnosť rozvíjať svoj talent, zdravie a sebavedomie.
Stabilné zázemie pomáha nielen na poli výkonu, ale aj tým, že poskytuje priestor, kde sa cítia podporované,“ povedal generálny manažér FC Spartak Trnava Martin Hudec.
Projekt bude realizovaný v dvoch etapách počas rokov 2026 až 2028. Postupne sa zrevitalizuje hracia plocha, zmodernizuje závlahový systém, vybuduje sa nové zázemie s tribúnou, prístupový chodník a inžinierske siete.
V druhej fáze pribudne aj tréningové mini ihrisko s umelým povrchom a rozšíri sa zázemie pre hráčky a trénerov.