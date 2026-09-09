Športový riaditeľ nepredĺži svoje pôsobenie. Som úplne vyčerpaný, hovorí Holanďan

Bývalý holandský futbalista Marc Overmars skončil na vlastnú žiadosť vo funkcii športového riaditeľa belgického klubu Royal Antverpy.
Dôvodom sú zdravotné problémy, ktoré mu nedovoľujú ďalej pokračovať. Päťdesiattriročný Holanďan viedol diskusie o predĺžení kontraktu, no po varovaní doktorov sa chce sústrediť na svoj zdravotný stav.
„Všetci viete, že moje zdravie nie je optimálne. Teraz však cítim, že už nemôžem zvládnuť takýto hektický a stresujúci spôsob života. Som úplne vyčerpaný.
Ak nebudem počúvať svoje telo, doktori predpovedajú vysoké riziko vážnych následkov.
Nemám možno už to najsilnejšie srdce, no bude neustále biť pre tento klub,“ vyjadril sa Overmars v liste fanúšikom na webovej stránke RAFC.
Riaditeľom klubu sa stal v roku 2022, keď po škandále v Ajaxe Amsterdam ukončil svoje dlhoročné pôsobenie na tej istej pozícii.
V klube, v ktorom sa presadil ako hráč, rezignoval s okamžitou platnosťou po tom, čo vyšlo najavo, že posielal nevhodné textové správy ženským kolegyniam.
Jedným z vrcholov jeho pôsobenia v Belgicku bol zisk vytúženého ligového titulu v roku 2023.
Počas štyroch rokov vo funkcii však zažil aj jeden z najdesivejších okamihov svojho života, keď koncom roka 2022 prekonal srdcový infarkt.
Rozlúčku zažije 20. septembra pred domácim zápasom proti Unionu Saint-Gilloise.