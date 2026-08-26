Dembelé po návrate z MS opäť pauzuje. Dostal od PSG čas na odpočinok

Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé (Autor: TASR/AP)
TASR|26. aug 2026 o 07:49
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Držiteľ Zlatej lopty v prvých troch dueloch sezóny nastúpil maximálne na 45 minút.

Francúzsky futbalový reprezentant Ousmane Dembele bude chýbať Parížu Saint-Germain v piatkovom ligovom zápase proti Lille. Klub mu doprial čas na odpočinok.

Držiteľ Zlatej lopty od návratu z majstrovstiev sveta hral za PSG pomenej a v prvých troch dueloch sezóny nastúpil maximálne na 45 minút.

V európskom a francúzskom superpohári proti Aston Ville (2:1) a Lens (0:1) nastúpil len zo striedačky a v 1. kole Ligue 1 s Rennes (2:2) hral iba do polčasu.

„Po dohode s trénerom a športovým vedením bude Ousmane Dembele v nasledujúcich dňoch využívať obdobie odpočinku.

V pondelok bude pokračovať v tréningu s celým tímom,“ agentúra dpa citovala z vyhlásenia klubu.

Dembele zaznamenal 35 a 20 gólov v uplynulých dvoch sezónach vo všetkých súťažiach. PSG pomohol k zisku štvrtého a piateho ligového titulu v sérii a ku dvom trofejam v Lige majstrov za sebou.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Ousmane Dembélé
    Ousmane Dembélé
    Dembelé po návrate z MS opäť pauzuje. Dostal od PSG čas na odpočinok
    dnes 07:49
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