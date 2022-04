Strelil šesť gólov. Kukučka z Trenčína? Stáť tam môže aj Casillas, verí si

„Sám sa čudujem, že mi to tak padalo. Mal som sedem šancí a šesť z nich skončilo gólom,“ zo svojej efektivity sa tešil útočník OFK Hosťová Oskár Kukučka.

Postaral sa o to hlavne Oskár Kukučka , muž zápasu, ktorý strelil šesť gólov.

HOSŤOVÁ. Čítam správne? 10:0, pýtal sa fanúšik na sociálnych sieťach. Áno, futbalisti OFK Hosťová zdolali v nadstavbovej časti siedmej ligy ObFZ Nitra FC Cabaj-Čápor rozdielom troch tried.

Po tomto momente začala na ihrisku dominovať Hosťová, ktorá do prestávky vyhrávala 7:0.

Na otázku, či by prekonal aj svojho menovca, Michala Kukučku v bráne fortunaligového AS Trenčín, odpovedal s úsmevom.

„Raz som dal v prípravnom zápase sedem gólov, ale v majstrovskom sa mi to nikdy nepodarilo. Stalo sa, že som strelil päť gólov, ale toto je môj osobný rekord, z ktorého mám veľkú radosť,“ uviedol Kukučka, ktorý zaznamenal aj siedmy gól, ale rozhodca ho do oficiálneho zápisu pripísal jeho spoluhráčovi.

„Tréner nás nabudil, aby sme do každého súboja išli naplno. Každý jeden z nás sa snažil, nerobili sme hlúpe chyby, výsledkom čoho bolo vysoké víťazstvo,“ dodal 25-ročný futbalista.

OFK Hosťová je aktuálne na prvom mieste tabuľky. Pozíciu si chce udržať do konca súťaže.

„Jednoznačne chceme postúpiť do šiestej ligy. Ideme vyhrať všetky zápasy až do konca súťaže a verím, že sa nám to aj podarí,“ zaprial si útočník, ktorý zo všetkých súťaží dospelých naprieč Slovenskom strelil cez víkend najviac gólov.

V Hosťovej je spokojný

Oskár Kukučka hrával v minulosti za Neverice, Choču či Beladice.

„Vystriedal som viacero klubov, vždy idem tam, kde je náš aktuálny asistent trénera Miroslav Minár. Sme partia šiestich futbalistov, ktorí chodíme vždy s ním.