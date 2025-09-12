Mali postúpiť, vypadli a v pohári deklasovali súpera 14:1. Ideme to vyhrať, netají sa tréner

LIPTOVSKÁ TEPLÁ. V sezóne 2023/24 vyhrali bez prehry šiestu ligu a postúpiť mali do piatej najvyššej súťaže.
Pre nefungujúcu mládež však boli preradení až do okresnej súťaže, teda opäť začínali od siedmej ligy.
„Sme malá obec s tisíc obyvateľmi, kde je to s deťmi náročné,“ pre Sportnet si povzdychol tréner OŠK RENOP Liptovská Teplá Ján Kovalčík.
V Liptovskej Teplej pôsobí napríklad bývalý ligový hráč Mário Almaský, ktorý má vyše sto štartov v najvyššej súťaži. Okrem neho za Teplú nastupujú viacerí odchovanci MFK Ružomberok, ktorí sa v doraste stali majstrami Slovenska.
„V kabíne máme kvalitu. V pohode by sme si uhrali stred tabuľky piatej ligy, no ocitli sme sa v siedmej, čo sa prejavilo aj na výsledkoch,“ dodal.
Mužstvo na vyššiu súťaž
Liptovská Teplá podľa očakávaní v minulej sezóne valcovala súperov a siedmu ligu vyhrala len s jedinou stratou. Na konte mala za 25 výhier a jednu remízu 76 bodov, o 16 viac ako druhá TJ Máj Ružomberok-Černová.
„Nebudeme si klamať, toto mužstvo má na vyššiu súťaž.
Boli sme sklamaní, že sme museli hrať v okrese, no má to aj výhodu. Opäť sme sa mohli prihlásiť do Prezidentského pohára,“ prezradil Kovalčík.
Súťaž, ktorá je určená pre víťazov Oblastných futbalových zväzov už hrali. Pred dvomi rokmi v semifinále nestačili na Dulovu Ves, ktorej podľahli po pokutových kopoch.
„Dulova Ves bola vtedy nabitá, mala tam bývalých hráčov Prešova. Našou smolou bolo, že sme hrali vonku.
Teraz by sme však všetky zápasy, až po finále, ak sa tam dostaneme, mali hrať vďaka dobrému koeficientu doma,“ uviedol.
Do prestávky vyhrávali 11:0
Keďže Liptovská Teplá v minulej sezóne iba raz remizovala, do predkola Prezidentského pohára zasiahnuť nemusela a nasadená bola priamo do prvého kola.
V tom doslova zdemolovala OFK Vyšná Slaná vysoko 14:1.
„Keďže súper pochádza z ObFZ Rožňava, absolútne sme nevedeli, čo od neho môžeme čakať.
Od začiatku sme preto dupli na plyn a nenechávali sme nič na náhodu,“ opisoval.
Už do prestávky vyhrávali domáci vysoko 11:0. Mužom zápasu sa stal bývalý ligový hráč Mário Almaský, ktorý strelil päť gólov.
„Bol to len prvý zápas, ale náš cieľ je jasný. Ideme Prezidentský pohár vyhrať,“ netají sa.
Funkcionárom Liptovskej Teplej sa myšlienka pohárovej súťaže pre ObFZ páči. Ich snom je finále na veľkom štadióne, prvé dva ročníky sa hrali v Poprade a tretí vo Zvolene.
„Každý rok sa snažíme tím vhodne doplniť, aby sme sa posilnili. Ďakujeme za to nášmu hlavnému partnerovi, sponzorom a samozrejme obci,“ dodal.
Budú si brať dovolenky
V ďalšom kole privíta OŠK RENOP doma Tuchyňu z ObFZ Považská Bystrica. Zápas sa hrá 8. októbra o 15:00 h.
„Termín je skorší, preto si budeme musieť zobrať dovolenky. Očakávam, že už to nebude také jednoduché ako teraz, takže k zápasu pristúpime zodpovedne,“ uviedol.
Liptovská Teplá pred sezónou postavila tím žiakov, ktorý pôsobí v okresnej súťaži. Aj vďaka tomu mohla postúpiť do šiestej ligy, v ktorej je aktuálne na prvom mieste. Nie je prekvapením, že z piatich zápasov má na konte päť víťazstiev.
„Aktuálne máme veľmi dobrý, vyvážený káder, preto verím, že v lige i Prezidentskom pohári pôjdeme vysoko,“ uzavrel tréner OŠK RENOP Liptovská Teplá Ján Kovalčík.