Bizarný koniec. Brankár dal gól, rozhodca dostal facku a zápas sa skončil

Domáci mali zápas pod kontrolou, po polčase vyhrávali jasne 3:0. Do útoku tak prešiel brankár a kapitán Zsolt Fica, ktorý v 58. minúte dával už na 5:0.

„Cítil som, že skórujem, preto som sa pýtal dopredu. Po dlhom centri brankár vyšiel von, zaváhal a ja som pohodlne dopravil loptu do siete,“ opísal gólový moment.

„Zsolt bol voľakedy skvelý útočník. Druhý brankár je však chorý, preto musel ísť do brány. Vieme, že ho to ťahá do útoku.

Za rozhodnutého stavu sme mu preto dovolili ísť na hrot. A do brány sme postavili iného hráča,“ ako sa brankár ocitol v útoku vysvetlil funkcionár OŠK Andovce Alexander Puss.

V Andovciach sa hral pokojný zápas, bez zbytočných faulov a emócií. Krátko po góle brankára však prišlo k nepochopiteľnému skratu.

Hráč hostí Ján Veréb inzultoval hlavného rozhodcu, ktorý stretnutie ukončil. Čo sa stalo?