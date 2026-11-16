Tragédia v Argentíne. Osemnásťročný futbalista zomrel po zásahu loptou do hlavy

Abel Nunez
Abel Nunez (Autor: X/SABADOGOL)
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TASR|16. nov 2026 o 10:35
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Napriek urýchlenému operačnému zákroku sa ho nepodarilo zachrániť.

Osemnásťročný argentínsky futbalista Abel Nunez zomrel na následky poranenia hlavy, ktoré utrpel počas futsalového zápasu.

Nunez, ktorý pôsobil v mládežníckom tíme FC Ezeiza a zároveň hrával za mužstvo Nueva Estrella, skolaboval počas futsalového stretnutia koncom minulého týždňa.

Podľa medializovaných informácií ho zasiahla lopta do hlavy, po čom bezvládne spadol na palubovku. Zápas okamžite prerušili a mladíkovi poskytli prvú pomoc priamo na mieste.

Následne ho previezli do nemocnice, kde podstúpil operáciu, no napriek úsiliu zdravotníkov sa mu život zachrániť nepodarilo.

Ezeiza informovala o tragickej udalosti na sociálnych sieťach.

„S hlbokou bolesťou a nesmiernym smútkom sa lúčime s mladým mužom, ktorý mal ešte celý život pred sebou a po ktorom zostáva prázdne miesto, ktoré sa nedá vyjadriť slovami,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra DPA.

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Abel Nunez
Tragédia v Argentíne. Osemnásťročný futbalista zomrel po zásahu loptou do hlavy
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