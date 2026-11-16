Tragédia v Argentíne. Osemnásťročný futbalista zomrel po zásahu loptou do hlavy

Osemnásťročný argentínsky futbalista Abel Nunez zomrel na následky poranenia hlavy, ktoré utrpel počas futsalového zápasu.
Nunez, ktorý pôsobil v mládežníckom tíme FC Ezeiza a zároveň hrával za mužstvo Nueva Estrella, skolaboval počas futsalového stretnutia koncom minulého týždňa.
Podľa medializovaných informácií ho zasiahla lopta do hlavy, po čom bezvládne spadol na palubovku. Zápas okamžite prerušili a mladíkovi poskytli prvú pomoc priamo na mieste.
Následne ho previezli do nemocnice, kde podstúpil operáciu, no napriek úsiliu zdravotníkov sa mu život zachrániť nepodarilo.
Ezeiza informovala o tragickej udalosti na sociálnych sieťach.
„S hlbokou bolesťou a nesmiernym smútkom sa lúčime s mladým mužom, ktorý mal ešte celý život pred sebou a po ktorom zostáva prázdne miesto, ktoré sa nedá vyjadriť slovami,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra DPA.