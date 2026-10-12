Osasuna siahla po zmene na lavičke. Nový tréner sa vracia domov

Luis Miguel Ramis
Luis Miguel Ramis (Autor: X / 100% Liga)
TASR|12. okt 2026 o 14:11
ShareTweet0

Na Baleárskych ostrovoch viedol aj slovenské duo Greif a Valjent.

Španielsky futbalový klub Osasuna Pamplona v pondelok odvolal trénera Luisa Miguela Ramisa a na jeho miesto angažoval Jagobu Arrasateho. Účastník najvyššej La Ligy pristúpil k zmene po vysokej ligovej prehre proti Realu Betis 2:5.

Osasune patrí po ôsmich zápasoch 16. miesto a tím nevyhral v uplynulých piatich dueloch.

Arrasate trénoval Osasunu v rokoch 2018 až 2024, potom prevzal RCD Mallorca, kde ho vo februári tohto roku odvolali. Na Baleárskych ostrovoch viedol aj slovenské duo Dominik Greif a Martin Valjent.

„Tréner s druhým najvyšším počtom odtrénovaných zápasov v histórii klubu sa vracia domov, aby začal nový projekt,“ citovala agentúra AFP vyhlásenie Osasuny.

Arrasate podpísal zmluvu do júna 2029 a na lavičku Osasuny sa vráti v nedeľu proti nováčikovi Racingu Santander.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Thibaut Courtois.
    Thibaut Courtois.
    Dve trofeje z Ligy majstrov a nová zmluva na obzore. Real si chce poistiť svoju oporu
    dnes 14:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Osasuna siahla po zmene na lavičke. Nový tréner sa vracia domov