O čom budú hlasovať delegáti konferencie SFZ? Môže prísť Kováčik o funkciu? (Otázky a odpovede)

V piatok sa v Bratislave uskutoční pokračovanie konferencie SFZ. Pôvodne sa konala v polovici októbra, no po odchode časti delegátov stratila uznášaniaschopnsoť a predčasne sa skončila.
Aký bude program opakovanej konferencie a možno očakávať posun v najzávažnejších otázkach?
Sportnet pripravil otázky a odpovede.
Prečo sa musí konferencia opakovať?
Riadna konferencia SFZ sa konala 16. októbra v Senci. Na zasadnutí bolo prítomných 85 delegátov s hlasovacím právom.
Konferencia sa však skončila predčasne. Dôvodom bol spor o program. Väčšina delegátov sa rozhodla z programu vypustiť tých deväť bodov, ktoré navrhli oponenti súčasného vedenia. Patrili medzi nie aj návrhy na vykonanie hĺbkového auditu hospodárenia zväzu a jeho dcérskych spoločností, či pozastavenie výkonu funkcie prezidenta Jána Kováčika.
Za vypustenie sporných bodov hlasovalo 59 delegátov, proti bolo 24 a dvaja nehlasovali.
Po schválení upraveného programu skupina nespokojných delegátov na protest opustila rokovaciu sálu. Zostalo v nej 60 delegátov s hlasovacím právom, pričom na uznášaniaschopnosť ich bolo potrebných najmenej 61.
Konferencia tak nemohla pokračovať a jej opakované zasadnutie zvolali na 6. novembra do Bratislavy.
Môže nastať podobný scenár?
Je to veľmi nepravdepodobné. Podľa stanov SFZ na opakovanom zasadnutí je konferencia uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať, teda najmenej 44. Navyše podľa stanov SFZ pri bežných rozhodnutiach opakovanej konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov.
Na rozdiel od októbrovej konferencie preto nebude stačiť, ak zo sály odíde rovnaký počet delegátov ako naposledy.
Musí sa na opakovanom zasadnutí znovu schváliť program?
Nie, pokračujúce zasadnutie bude prebiehať v súlade so schváleným programom.
Zväz informoval, že na riadnej konferencii 16. októbra bol návrh programu konferencie riadne schválený a príslušné uznesenie bolo platne prijaté.
Podľa výkladu zväzu schválenie programu predstavuje vykonaný procesný úkon, ktorého platnosť nie je dotknutá následnou stratou uznášaniaschopnosti konferencie.
Program pokračujúceho zasadnutia preto podľa stanoviska SFZ nie je možné dopĺňať.
Čo sa zmenilo od pôvodnej konferencie?
Hovorca SFZ Juraj Čurný po predčasnom skončení konferencie v Senci zdôraznil, že prezident prisľúbil prerokovanie sporných bodov, ktoré boli vypustené z programu, na zasadnutí výkonného výboru SFZ.
Stalo sa tak 3. novembra. Výkonný výbor súhlasil s vykonaním nezávislého hĺbkového finančného a právneho preskúmania SFZ a jeho dcérskych spoločností v nadväznosti na spoluprácu so Slovenským inštitútom interných audítorov.
Vedenie zväzu má ešte pripraviť rozsah, cenu, časový rámec a ďalšie parametre auditu. Jeho konkrétne podmienky teda ešte nie sú známe.
Ako zareagovali na túto správu oponenti súčasného vedenia?
Futbalové fórum označilo spoluprácu SFZ so Slovenským inštitútom interných audítorov za krok správnym smerom.
Kritizuje však, že vedenie zväzu zverilo prípravu auditu vlastným predstaviteľom a prepojilo ho s organizáciou, ktorá sa hĺbkovým auditom ani nevenuje.
Podľa kritikov Slovenský inštitút interných audítorov sa primárne venuje internému auditu a nie hĺbkovému preverovaniu finančných a právnych operácií, aké požadujú.
Futbalové fórum teda naďalej trvá na transparentnom výbere audítora cez nezávislú sedemčlennú komisiu a jasne stanovený rozsah auditu.
Bude sa v piatok hlasovať o pozastavení funkcie Jána Kováčika?
Podľa aktuálneho stanoviska zväzu to nebude možné. Návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidenta bol súčasťou pôvodného programu konferencie, ten ale bol zmenený a už ho nemožno dopĺňať.
Návrh na pozastavenie funkcie prezidenta odmietol aj výkonný výbor, ktorý ho považuje za rozporný so stanovami. Nesúhlasil ani s návrhom na pozastavenie funkcie hlavného kontrolóra Pavla Adamčiaka.
O čom sa teda v piatok bude rokovať?
Z programu ostáva prerokovať 16 bodov. Rokovanie sa začne vystúpením prezidenta SFZ k činnosti od ostatnej konferencie.
Nasledovať bude schvaľovanie strategického plánu SFZ na obdobie rokov 2027 – 2030.
Ďalšími bodmi sú schvaľovanie výročných správ a účtovných závierok SFZ a jeho dcérskych spoločností SFZ Event a SFZ Marketing za rok 2025. Delegáti budú rozhodovať aj o výbere audítorov na rok 2026.
Majú tiež schváliť aj návrh na spôsob a kritériá prerozdelenia štátneho príspevku na mládežnícky futbal a rozvoj talentovaných hráčov. Ide o takzvaný príspevok uznanému športu.
SFZ má na rok 2026 zmluvne pridelených približne 16,3 milióna eur, no od júla ministerstvo cestovného ruchu a športu na čele s Rudolfom Huliakom pozastavilo vyplácanie ďalších splátok. Konferencia má rozhodovať o pravidlách rozdeľovania časti týchto prostriedkov. Ich schválenie však neznamená, že ministerstvo zadržané peniaze uvoľní.
Konferencia má rozhodovať aj o vylúčení futbalových klubov, ktoré v dvoch po sebe nasledujúcich sezónach neprihlásili do súťaže ani jedno družstvo. Súčasťou návrhu je riešenie prípadných budúcich nárokov na takzvané výchovné a solidárne príspevky z prestupov hráčov, ktorí v týchto kluboch v minulosti pôsobili.
Delegátov čaká tiež doplňujúca voľba člena volebnej komisie SFZ za Bratislavský futbalový zväz.
Predposledným bodom programu je diskusia. Je pravdepodobné, že počas nej vystúpia aj oponenti Jána Kováčika. Môžu otvoriť sporné otázky, ale bez ich zaradenia do programu o nich konferencia nemôže prijímať vecné rozhodnutia.