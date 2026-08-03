ONLINE: Európska liga dnes, žreb play-off o postup do hlavnej fázy LIVE (Slovan Bratislava)

Futbalisti slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava dnes spoznajú potenciálnych súperov v play-off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy.
Do záverečného predkola európskej pohárovej súťaže číslo 2 spadnú v prípade, že v 3. predkole Ligy majstrov bude nad ich sily švédsky majster AIF Mjällby.
Žreb sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Európska liga - žreb play-off dnes LIVE (futbal, ŠK Slovan Bratislava, pondelok, NAŽIVO)
Žrebovanie súťaží 2026/2027
03.08.2026 o 13:00
Žrebovanie play-off Európskej ligy
Mjällby AIF (SWE) / ŠK Slovan Bratislava (SVK) – Pafos FC (CYP) / FC Salzburg (AUT)
Ukončený
Prenos
Žreb uzatvára OFI Crete FC (GRE), ktoré si bude musieť počkať na úspešnejšieho z dvojice Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) – PFC CSKA Sofia (BUL).
Benfica (POR) má na ceste do play-off škótsky Hearts. V prípade postupu ju následne čaká papierovo priaznivejšia dvojica AGF Aarhus (DEN) – Sabah FC (AZE).
Ak Hradec Králové (CZE) zvládne súboj s Beşiktaşom (TUR), čaká ho ďalší zaujímavý žreb. Doma privíta porazeného z dvojice GNK Dinamo Záhreb (CRO) – FK Kauno Žalgiris (LTU).
Ideme na tretiu skupinu. Nepríjemnú cestu čaká FC Thun (SUI) alebo Víkingur Reykjavík (ISL), keďže prvý zápas odohrajú na pôde KKS Lech Poznań (POL) alebo KÍ Klaksvík (FRO).
Víťaz dvojice PFC Levski Sofia (BUL) – FC Kajrat Almaty (KAZ) začne na domácom ihrisku proti zvučnému súperovi, ktorým bude PAOK (GRE) alebo RSC Anderlecht (BEL)
Slovan Bratislava by po prípadnom vypadnutí z Ligy majstrov rozhodne nemal jednoduchú cestu! Na domácom štadióne by nastúpil proti Pafos FC (CYP) alebo FC Salzburg (AUT).
Pozornosť púta aj súboj medzi Jagielloniou Białystok (POL) a Rangers FC (SCO). V prípade postupu ich čaká papierovo prijateľný súper z dvojice Larne FC (NIR) – FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO).
V 2. skupine dvojica Shamrock Rovers FC (IRL) – KF Egnatia (ALB) odštartuje ďalšiu fázu na domácom ihrisku. Súperom bude nórsky Lillestrøm SK (NOR).
Viktoria Plzeň sa môže tešiť na zaujímavého súpera. Nastúpi proti porazenému z dvojice Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) – FK Crvena zvezda Belehrad (SRB), ktorá bojuje v 3. predkole Ligy majstrov.
Belgický K. Sint-Truidense VV odštartuje dvojzápas na domácom ihrisku. Jeho súper vzíde z dvojice Lincoln Red Imps FC (GIB) – Omonia FC (CYP).
Víťaz stretnutia KuPS Kuopio (FIN) – Universitatea Craiova (ROU) začne ďalšiu fázu doma proti neúspešnému z dvojice FC Ararat-Armenia (ARM) – NK Celje (SVN).
Ako prvý je v 1. skupine vyžrebovaný turecký Trabzonspor A.Ş. Ďalšie predkolo odštartuje na domácom ihrisku proti víťazovi dvojice Ferencvárosi TC (HUN) – Górnik Zabrze (POL).
Začína sa dnešné žrebovanie play-off Európskej ligy, ešte pred tým príde k vysvetleniu samotného formátu.
Pozdravujem všetkých futbalových nadšencov. Slovenských fanúšikov bude zaujímavať predovšetkým žreb Slovanu Bratislava, ktorý spozná svojho súpera aj v prípade vypanutia z Ligy majstrov. Obedňajší žreb už rozhodol o tom, že v prípade postupu cez švédske Mjällby AIF sa stretne proti víťazovi z dvojice FC Ararat-Armenia (ARM) – NK Celje (SVN).
Rozdělení losu
Skupina 1
Ferencvárosi TC (HUN) – Górnik Zabrze (POL)
FC Viktoria Plzeň (CZE)
Lincoln Red Imps FC (GIB) – Omonia FC (CYP)
KuPS Kuopio (FIN) – Universitatea Craiova (ROU)
—
Hapoel Beer-Ševa FC (ISR) – FK Crvena Zvezda Bělehrad(SRB)
K. Sint-Truidense VV (BEL)
Trabzonspor A.Ş. (TUR)
FC Ararat-Armenia (ARM) – NK Celje (SVN)
Skupina 2
Jagiellonia Białystok (POL) – Rangers FC (SCO)
PAOK FC (GRE) – RSC Anderlecht (BEL)
Pafos FC (CYP) – FC Salzburg (AUT)ˇ
Shamrock Rovers FC (IRL) – KF Egnatia (ALB)
—
Larne FC (NIR) – FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
Lillestrøm SK (NOR)
PFC Levski Sofia (BUL) – FC Kajrat Almaty (KAZ)
Mjällby AIF (SWE) – ŠK Slovan Bratislava (SVK)
Skupina 3
SL Benfica Lisabon (POR) – Heart of Midlothian FC (SCO)
Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) – PFC CSKA Sofia (BUL)
KKS Lech Poznań (POL) – KÍ Klaksvík (FRO)
FC Hradec Králové (CZE) – Beşiktaş JK (TUR)
—
FC Thun (SUI) – Víkingur Reykjavík (ISL)
OFI Crete FC (GRE)
AGF Aarhus (DEN) – Sabah FC (AZE)
GNK Dinamo Záhřeb (CRO) – FK Kauno Žalgiris (LTU)
Skupina 1
Ferencvárosi TC (HUN) – Górnik Zabrze (POL)
FC Viktoria Plzeň (CZE)
Lincoln Red Imps FC (GIB) – Omonia FC (CYP)
KuPS Kuopio (FIN) – Universitatea Craiova (ROU)
—
Hapoel Beer-Ševa FC (ISR) – FK Crvena Zvezda Bělehrad(SRB)
K. Sint-Truidense VV (BEL)
Trabzonspor A.Ş. (TUR)
FC Ararat-Armenia (ARM) – NK Celje (SVN)
Skupina 2
Jagiellonia Białystok (POL) – Rangers FC (SCO)
PAOK FC (GRE) – RSC Anderlecht (BEL)
Pafos FC (CYP) – FC Salzburg (AUT)ˇ
Shamrock Rovers FC (IRL) – KF Egnatia (ALB)
—
Larne FC (NIR) – FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
Lillestrøm SK (NOR)
PFC Levski Sofia (BUL) – FC Kajrat Almaty (KAZ)
Mjällby AIF (SWE) – ŠK Slovan Bratislava (SVK)
Skupina 3
SL Benfica Lisabon (POR) – Heart of Midlothian FC (SCO)
Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) – PFC CSKA Sofia (BUL)
KKS Lech Poznań (POL) – KÍ Klaksvík (FRO)
FC Hradec Králové (CZE) – Beşiktaş JK (TUR)
—
FC Thun (SUI) – Víkingur Reykjavík (ISL)
OFI Crete FC (GRE)
AGF Aarhus (DEN) – Sabah FC (AZE)
GNK Dinamo Záhřeb (CRO) – FK Kauno Žalgiris (LTU)
Krásné pondělní poledne ze švýcarského Nyonu! V sídle UEFA dnes od 12:00 odstartují losy play-off evropských pohárů.
V osudí budou celkem čtyři zástupci české nejvyšší soutěže. Většina z nich si však účast v play-off teprve musí vybojovat, takže se zatím bude losovat pouze jejich případná cesta.
V nejprestižnější Lize mistrů figuruje pražská Sparta. V Evropské lize bude ve hře Viktoria Plzeň a případně také Hradec Králové, pokud se Východočechům podaří postoupit do play-off. Konferenční liga se pak týká Jablonce a rovněž Hradce Králové, který může v případě neúspěchu v kvalifikaci pokračovat právě v této soutěži.
V osudí budou celkem čtyři zástupci české nejvyšší soutěže. Většina z nich si však účast v play-off teprve musí vybojovat, takže se zatím bude losovat pouze jejich případná cesta.
V nejprestižnější Lize mistrů figuruje pražská Sparta. V Evropské lize bude ve hře Viktoria Plzeň a případně také Hradec Králové, pokud se Východočechům podaří postoupit do play-off. Konferenční liga se pak týká Jablonce a rovněž Hradce Králové, který může v případě neúspěchu v kvalifikaci pokračovat právě v této soutěži.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.