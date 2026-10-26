    ONLINE: Vyhlásenie ankety Zlatá lopta 2026 dnes LIVE

    Trofej pre víťaza ankety Zlatá lopta.
    Trofej pre víťaza ankety Zlatá lopta. (Autor: X / UEFA Champions League)
    Sportnet|26. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z vyhlásenia ankety Zlatá lopta 2026.

    Futbalový svet sa dnes dozvie meno najlepšieho futbalistu za rok 2026.

    Slávnostné vyhlásenie 70. ročníka najlepších hráčov, hráčiek aj trénerov sa uskutoční v Londýne.

    FOTO: Hodnotenie a štatistiky nominovaných hráčov na Zlatú loptu 2026

    Kde sledovať vyhlásenie ankety Zlatá lopta?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Vyhlásenie ankety sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Zlatá lopta 2026 (vyhlásenie ankety, pondelok, naživo)

    Spoločenské udalosti  2026/2027
    26.10.2026 o 21:00
    Zlatá lopta 2026
    Plánovaný
    Prenos
    NOMINÁCIA – Tréner/ka roka (Ženy)

    Jonatan Giráldez (Španielsko) – OL Lyonnes
    Andrée Jeglertz (Švédsko) – Manchester City
    Nils Nielsen (Dánsko) – Japonsko
    Pere Romeu (Španielsko) – Barcelona
    Elena Sadiku (Švédsko) – Celtic / BK Häcken
    NOMINÁCIA – Tréner roka (Muži)

    Mikel Arteta (Španielsko) – Arsenal
    Luis de la Fuente (Španielsko) – Španielsko
    Unai Emery (Španielsko) – Aston Villa
    Vincent Kompany (Belgicko) – Bayern Mníchov
    Luis Enrique (Španielsko) – Paris Saint-Germain
    NOMINÁCIA – Klub roka (Ženy)

    Barcelona (Španielsko)
    Bayern Mníchov (Nemecko)
    Club América (Mexiko)
    Manchester City (Anglicko)
    OL Lyonnes (Francúzsko)
    NOMINÁCIA – Klub roka (Muži)

    Arsenal (Anglicko)
    Bayern Mníchov (Nemecko)
    Bodø/Glimt (Nórsko)
    Flamengo (Brazília)
    Paris Saint-Germain (Francúzsko)
    NOMINÁCIA – Yashin Trophy (Ženy)

    Ann-Katrin Berger (Nemecko) – Gotham FC
    Cata Coll (Španielsko) – Barcelona
    Hannah Hampton (Anglicko) – Chelsea
    Lorena (Brazília) – Kansas City Current
    Ayaka Yamashita (Japonsko) – Manchester City
    NOMINÁCIA – Yashin Trophy (Muži)

    Yassine Bounou (Maroko) – Al-Hilal
    Thibaut Courtois (Belgicko) – Real Madrid
    Joan Garcia (Španielsko) – Barcelona
    Gregor Kobel (Švajčiarsko) – Borussia Dortmund
    Emiliano Martínez (Argentína) – Aston Villa
    Édouard Mendy (Senegal) – Al-Ahli
    David Raya (Španielsko) – Arsenal
    Matvey Safonov (Rusko) – Paris Saint-Germain
    Unai Simón (Španielsko) – Athletic Bilbao
    Vozinha (Kapverdy) – Chaves
    NOMINÁCIA – Kopa Trophy (Ženy)

    Veerle Buurman (Holandsko) – Chelsea
    Vicky López (Španielsko) – Barcelona
    Felicia Schröder (Švédsko) – BK Häcken
    Clara Serrajordi (Španielsko) – Barcelona
    Lily Yohannes (USA) – OL Lyonnes
    NOMINÁCIA – Kopa Trophy (Muži)

    Kerim Alajbegović (Bosna a Hercegovina) – Red Bull Salzburg
    Ayyoub Bouaddi (Maroko) – Lille
    Pau Cubarsí (Španielsko) – Barcelona
    Yan Diomande (Pobrežie Slonoviny) – RB Lipsko
    Lennart Karl (Nemecko) – Bayern Mníchov
    Éli Junior Kroupi (Francúzsko) – Bournemouth
    Lamine Yamal (Španielsko) – Barcelona
    Johan Manzambi (Švajčiarsko) – Freiburg
    Ibrahim Maza (Alžírsko) – Bayer Leverkusen
    Warren Zaïre-Emery (Francúzsko) – Paris Saint-Germain
    NOMINÁCIA – Ballon d'Or Féminin

    Selma Bacha (Francúzsko) – OL Lyonnes
    Barbra Banda (Zambia) – Orlando Pride
    Klara Bühl (Nemecko) – Bayern Mníchov
    Esmee Brugts (Holandsko) – Barcelona
    Mariona Caldentey (Španielsko) – Arsenal
    Scarlett Camberos (Mexiko) – Club América
    Kerstin Casparij (Holandsko) – Manchester City
    Temwa Chawinga (Malawi) – Kansas City Current
    Cata Coll (Španielsko) – Barcelona
    Melchie Dumornay (Haiti) – OL Lyonnes
    Caroline Graham Hansen (Nórsko) – Barcelona
    Alex Greenwood (Anglicko) – Manchester City
    Patri Guijarro (Španielsko) – Barcelona
    Pernille Harder (Dánsko) – Bayern Mníchov
    Yui Hasegawa (Japonsko) – Manchester City
    Rose Lavelle (USA) – Gotham FC
    Mapi León (Španielsko) – Barcelona
    Lorena (Brazília) – Kansas City Current
    Melvine Malard (Francúzsko) – Manchester United
    Manaka Matsukubo (Japonsko) – North Carolina Courage
    Vivianne Miedema (Holandsko) – Manchester City
    Ewa Pajor (Poľsko) – Barcelona
    Clàudia Pina (Španielsko) – Barcelona
    Alexia Putellas (Španielsko) – Barcelona
    Wendie Renard (Francúzsko) – OL Lyonnes
    Alessia Russo (Anglicko) – Arsenal
    Khadija Shaw (Jamajka) – Manchester City
    Momoko Tanikawa (Japonsko) – Bayern Mníchov
    Caroline Weir (Škótsko) – Real Madrid
    Tessa Wullaert (Belgicko) – Inter Miláno
    NOMINÁCIA – Ballon d'Or

    Jude Bellingham (Anglicko) – Real Madrid
    Pau Cubarsí (Španielsko) – Barcelona
    Marc Cucurella (Španielsko) – Chelsea
    Ousmane Dembélé (Francúzsko) – Paris Saint-Germain
    Luis Díaz (Kolumbia) – Bayern Mníchov
    Bruno Fernandes (Portugalsko) – Manchester United
    Gabriel Magalhães (Brazília) – Arsenal
    Erling Haaland (Nórsko) – Manchester City
    Achraf Hakimi (Maroko) – Paris Saint-Germain
    Harry Kane (Anglicko) – Bayern Mníchov
    Khvicha Kvaratskhelia (Gruzínsko) – Paris Saint-Germain
    Sadio Mané (Senegal) – Al Nassr
    Marquinhos (Brazília) – Paris Saint-Germain
    Lautaro Martínez (Argentína) – Inter Miláno
    Kylian Mbappé (Francúzsko) – Real Madrid
    Nuno Mendes (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
    Lionel Messi (Argentína) – Inter Miami
    João Neves (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
    Michael Olise (Francúzsko) – Bayern Mníchov
    Willian Pacho (Ekvádor) – Paris Saint-Germain
    Julián Quiñones (Mexiko) – Al-Qadsiah
    Declan Rice (Anglicko) – Arsenal
    Rodri (Španielsko) – Manchester City
    Fabián Ruiz (Španielsko) – Paris Saint-Germain
    William Saliba (Francúzsko) – Arsenal
    Ferran Torres (Španielsko) – Barcelona
    Dayot Upamecano (Francúzsko) – Bayern Mníchov
    Vinícius Júnior (Brazília) – Real Madrid
    Vitinha (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
    Lamine Yamal (Španielsko) – Barcelona
    Pozdravujem všetkých futbalových nadšencov, vítam vás pri sledovaní prenosu z ceremónie Zlatej lopty za rok 2026. Pôjde celkovo o 70. ročník tohto prestížneho ocenenia, ktoré sa tento rok uskutoční v London Palladium.

    Dnes nás čaká vyhlásenie niekoľko prestížnych ankiet, vrátane samotného poradie Zlatej lopty (Ballon d'Or). Podľa kurzov stávkových kancelárii je aktuálne favoritom Harry Kane z Bayernu Mníchov, nasleduje Kylian Mbappé z Realu Madrid a Lamine Yamal z Barcelony.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 21:00.
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