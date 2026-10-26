ONLINE: Vyhlásenie ankety Zlatá lopta 2026 dnes LIVE

Futbalový svet sa dnes dozvie meno najlepšieho futbalistu za rok 2026.
Slávnostné vyhlásenie 70. ročníka najlepších hráčov, hráčiek aj trénerov sa uskutoční v Londýne.
FOTO: Hodnotenie a štatistiky nominovaných hráčov na Zlatú loptu 2026
Kde sledovať vyhlásenie ankety Zlatá lopta?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vyhlásenie ankety sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zlatá lopta 2026 (vyhlásenie ankety, pondelok, naživo)
Spoločenské udalosti 2026/2027
26.10.2026 o 21:00
Zlatá lopta 2026
Plánovaný
Prenos
NOMINÁCIA – Tréner/ka roka (Ženy)
Jonatan Giráldez (Španielsko) – OL Lyonnes
Andrée Jeglertz (Švédsko) – Manchester City
Nils Nielsen (Dánsko) – Japonsko
Pere Romeu (Španielsko) – Barcelona
Elena Sadiku (Švédsko) – Celtic / BK Häcken
Jonatan Giráldez (Španielsko) – OL Lyonnes
Andrée Jeglertz (Švédsko) – Manchester City
Nils Nielsen (Dánsko) – Japonsko
Pere Romeu (Španielsko) – Barcelona
Elena Sadiku (Švédsko) – Celtic / BK Häcken
NOMINÁCIA – Tréner roka (Muži)
Mikel Arteta (Španielsko) – Arsenal
Luis de la Fuente (Španielsko) – Španielsko
Unai Emery (Španielsko) – Aston Villa
Vincent Kompany (Belgicko) – Bayern Mníchov
Luis Enrique (Španielsko) – Paris Saint-Germain
Mikel Arteta (Španielsko) – Arsenal
Luis de la Fuente (Španielsko) – Španielsko
Unai Emery (Španielsko) – Aston Villa
Vincent Kompany (Belgicko) – Bayern Mníchov
Luis Enrique (Španielsko) – Paris Saint-Germain
NOMINÁCIA – Klub roka (Ženy)
Barcelona (Španielsko)
Bayern Mníchov (Nemecko)
Club América (Mexiko)
Manchester City (Anglicko)
OL Lyonnes (Francúzsko)
Barcelona (Španielsko)
Bayern Mníchov (Nemecko)
Club América (Mexiko)
Manchester City (Anglicko)
OL Lyonnes (Francúzsko)
NOMINÁCIA – Klub roka (Muži)
Arsenal (Anglicko)
Bayern Mníchov (Nemecko)
Bodø/Glimt (Nórsko)
Flamengo (Brazília)
Paris Saint-Germain (Francúzsko)
Arsenal (Anglicko)
Bayern Mníchov (Nemecko)
Bodø/Glimt (Nórsko)
Flamengo (Brazília)
Paris Saint-Germain (Francúzsko)
NOMINÁCIA – Yashin Trophy (Ženy)
Ann-Katrin Berger (Nemecko) – Gotham FC
Cata Coll (Španielsko) – Barcelona
Hannah Hampton (Anglicko) – Chelsea
Lorena (Brazília) – Kansas City Current
Ayaka Yamashita (Japonsko) – Manchester City
Ann-Katrin Berger (Nemecko) – Gotham FC
Cata Coll (Španielsko) – Barcelona
Hannah Hampton (Anglicko) – Chelsea
Lorena (Brazília) – Kansas City Current
Ayaka Yamashita (Japonsko) – Manchester City
NOMINÁCIA – Yashin Trophy (Muži)
Yassine Bounou (Maroko) – Al-Hilal
Thibaut Courtois (Belgicko) – Real Madrid
Joan Garcia (Španielsko) – Barcelona
Gregor Kobel (Švajčiarsko) – Borussia Dortmund
Emiliano Martínez (Argentína) – Aston Villa
Édouard Mendy (Senegal) – Al-Ahli
David Raya (Španielsko) – Arsenal
Matvey Safonov (Rusko) – Paris Saint-Germain
Unai Simón (Španielsko) – Athletic Bilbao
Vozinha (Kapverdy) – Chaves
Yassine Bounou (Maroko) – Al-Hilal
Thibaut Courtois (Belgicko) – Real Madrid
Joan Garcia (Španielsko) – Barcelona
Gregor Kobel (Švajčiarsko) – Borussia Dortmund
Emiliano Martínez (Argentína) – Aston Villa
Édouard Mendy (Senegal) – Al-Ahli
David Raya (Španielsko) – Arsenal
Matvey Safonov (Rusko) – Paris Saint-Germain
Unai Simón (Španielsko) – Athletic Bilbao
Vozinha (Kapverdy) – Chaves
NOMINÁCIA – Kopa Trophy (Ženy)
Veerle Buurman (Holandsko) – Chelsea
Vicky López (Španielsko) – Barcelona
Felicia Schröder (Švédsko) – BK Häcken
Clara Serrajordi (Španielsko) – Barcelona
Lily Yohannes (USA) – OL Lyonnes
Veerle Buurman (Holandsko) – Chelsea
Vicky López (Španielsko) – Barcelona
Felicia Schröder (Švédsko) – BK Häcken
Clara Serrajordi (Španielsko) – Barcelona
Lily Yohannes (USA) – OL Lyonnes
NOMINÁCIA – Kopa Trophy (Muži)
Kerim Alajbegović (Bosna a Hercegovina) – Red Bull Salzburg
Ayyoub Bouaddi (Maroko) – Lille
Pau Cubarsí (Španielsko) – Barcelona
Yan Diomande (Pobrežie Slonoviny) – RB Lipsko
Lennart Karl (Nemecko) – Bayern Mníchov
Éli Junior Kroupi (Francúzsko) – Bournemouth
Lamine Yamal (Španielsko) – Barcelona
Johan Manzambi (Švajčiarsko) – Freiburg
Ibrahim Maza (Alžírsko) – Bayer Leverkusen
Warren Zaïre-Emery (Francúzsko) – Paris Saint-Germain
Kerim Alajbegović (Bosna a Hercegovina) – Red Bull Salzburg
Ayyoub Bouaddi (Maroko) – Lille
Pau Cubarsí (Španielsko) – Barcelona
Yan Diomande (Pobrežie Slonoviny) – RB Lipsko
Lennart Karl (Nemecko) – Bayern Mníchov
Éli Junior Kroupi (Francúzsko) – Bournemouth
Lamine Yamal (Španielsko) – Barcelona
Johan Manzambi (Švajčiarsko) – Freiburg
Ibrahim Maza (Alžírsko) – Bayer Leverkusen
Warren Zaïre-Emery (Francúzsko) – Paris Saint-Germain
NOMINÁCIA – Ballon d'Or Féminin
Selma Bacha (Francúzsko) – OL Lyonnes
Barbra Banda (Zambia) – Orlando Pride
Klara Bühl (Nemecko) – Bayern Mníchov
Esmee Brugts (Holandsko) – Barcelona
Mariona Caldentey (Španielsko) – Arsenal
Scarlett Camberos (Mexiko) – Club América
Kerstin Casparij (Holandsko) – Manchester City
Temwa Chawinga (Malawi) – Kansas City Current
Cata Coll (Španielsko) – Barcelona
Melchie Dumornay (Haiti) – OL Lyonnes
Caroline Graham Hansen (Nórsko) – Barcelona
Alex Greenwood (Anglicko) – Manchester City
Patri Guijarro (Španielsko) – Barcelona
Pernille Harder (Dánsko) – Bayern Mníchov
Yui Hasegawa (Japonsko) – Manchester City
Rose Lavelle (USA) – Gotham FC
Mapi León (Španielsko) – Barcelona
Lorena (Brazília) – Kansas City Current
Melvine Malard (Francúzsko) – Manchester United
Manaka Matsukubo (Japonsko) – North Carolina Courage
Vivianne Miedema (Holandsko) – Manchester City
Ewa Pajor (Poľsko) – Barcelona
Clàudia Pina (Španielsko) – Barcelona
Alexia Putellas (Španielsko) – Barcelona
Wendie Renard (Francúzsko) – OL Lyonnes
Alessia Russo (Anglicko) – Arsenal
Khadija Shaw (Jamajka) – Manchester City
Momoko Tanikawa (Japonsko) – Bayern Mníchov
Caroline Weir (Škótsko) – Real Madrid
Tessa Wullaert (Belgicko) – Inter Miláno
Selma Bacha (Francúzsko) – OL Lyonnes
Barbra Banda (Zambia) – Orlando Pride
Klara Bühl (Nemecko) – Bayern Mníchov
Esmee Brugts (Holandsko) – Barcelona
Mariona Caldentey (Španielsko) – Arsenal
Scarlett Camberos (Mexiko) – Club América
Kerstin Casparij (Holandsko) – Manchester City
Temwa Chawinga (Malawi) – Kansas City Current
Cata Coll (Španielsko) – Barcelona
Melchie Dumornay (Haiti) – OL Lyonnes
Caroline Graham Hansen (Nórsko) – Barcelona
Alex Greenwood (Anglicko) – Manchester City
Patri Guijarro (Španielsko) – Barcelona
Pernille Harder (Dánsko) – Bayern Mníchov
Yui Hasegawa (Japonsko) – Manchester City
Rose Lavelle (USA) – Gotham FC
Mapi León (Španielsko) – Barcelona
Lorena (Brazília) – Kansas City Current
Melvine Malard (Francúzsko) – Manchester United
Manaka Matsukubo (Japonsko) – North Carolina Courage
Vivianne Miedema (Holandsko) – Manchester City
Ewa Pajor (Poľsko) – Barcelona
Clàudia Pina (Španielsko) – Barcelona
Alexia Putellas (Španielsko) – Barcelona
Wendie Renard (Francúzsko) – OL Lyonnes
Alessia Russo (Anglicko) – Arsenal
Khadija Shaw (Jamajka) – Manchester City
Momoko Tanikawa (Japonsko) – Bayern Mníchov
Caroline Weir (Škótsko) – Real Madrid
Tessa Wullaert (Belgicko) – Inter Miláno
NOMINÁCIA – Ballon d'Or
Jude Bellingham (Anglicko) – Real Madrid
Pau Cubarsí (Španielsko) – Barcelona
Marc Cucurella (Španielsko) – Chelsea
Ousmane Dembélé (Francúzsko) – Paris Saint-Germain
Luis Díaz (Kolumbia) – Bayern Mníchov
Bruno Fernandes (Portugalsko) – Manchester United
Gabriel Magalhães (Brazília) – Arsenal
Erling Haaland (Nórsko) – Manchester City
Achraf Hakimi (Maroko) – Paris Saint-Germain
Harry Kane (Anglicko) – Bayern Mníchov
Khvicha Kvaratskhelia (Gruzínsko) – Paris Saint-Germain
Sadio Mané (Senegal) – Al Nassr
Marquinhos (Brazília) – Paris Saint-Germain
Lautaro Martínez (Argentína) – Inter Miláno
Kylian Mbappé (Francúzsko) – Real Madrid
Nuno Mendes (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
Lionel Messi (Argentína) – Inter Miami
João Neves (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
Michael Olise (Francúzsko) – Bayern Mníchov
Willian Pacho (Ekvádor) – Paris Saint-Germain
Julián Quiñones (Mexiko) – Al-Qadsiah
Declan Rice (Anglicko) – Arsenal
Rodri (Španielsko) – Manchester City
Fabián Ruiz (Španielsko) – Paris Saint-Germain
William Saliba (Francúzsko) – Arsenal
Ferran Torres (Španielsko) – Barcelona
Dayot Upamecano (Francúzsko) – Bayern Mníchov
Vinícius Júnior (Brazília) – Real Madrid
Vitinha (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
Lamine Yamal (Španielsko) – Barcelona
Jude Bellingham (Anglicko) – Real Madrid
Pau Cubarsí (Španielsko) – Barcelona
Marc Cucurella (Španielsko) – Chelsea
Ousmane Dembélé (Francúzsko) – Paris Saint-Germain
Luis Díaz (Kolumbia) – Bayern Mníchov
Bruno Fernandes (Portugalsko) – Manchester United
Gabriel Magalhães (Brazília) – Arsenal
Erling Haaland (Nórsko) – Manchester City
Achraf Hakimi (Maroko) – Paris Saint-Germain
Harry Kane (Anglicko) – Bayern Mníchov
Khvicha Kvaratskhelia (Gruzínsko) – Paris Saint-Germain
Sadio Mané (Senegal) – Al Nassr
Marquinhos (Brazília) – Paris Saint-Germain
Lautaro Martínez (Argentína) – Inter Miláno
Kylian Mbappé (Francúzsko) – Real Madrid
Nuno Mendes (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
Lionel Messi (Argentína) – Inter Miami
João Neves (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
Michael Olise (Francúzsko) – Bayern Mníchov
Willian Pacho (Ekvádor) – Paris Saint-Germain
Julián Quiñones (Mexiko) – Al-Qadsiah
Declan Rice (Anglicko) – Arsenal
Rodri (Španielsko) – Manchester City
Fabián Ruiz (Španielsko) – Paris Saint-Germain
William Saliba (Francúzsko) – Arsenal
Ferran Torres (Španielsko) – Barcelona
Dayot Upamecano (Francúzsko) – Bayern Mníchov
Vinícius Júnior (Brazília) – Real Madrid
Vitinha (Portugalsko) – Paris Saint-Germain
Lamine Yamal (Španielsko) – Barcelona
Pozdravujem všetkých futbalových nadšencov, vítam vás pri sledovaní prenosu z ceremónie Zlatej lopty za rok 2026. Pôjde celkovo o 70. ročník tohto prestížneho ocenenia, ktoré sa tento rok uskutoční v London Palladium.
Dnes nás čaká vyhlásenie niekoľko prestížnych ankiet, vrátane samotného poradie Zlatej lopty (Ballon d'Or). Podľa kurzov stávkových kancelárii je aktuálne favoritom Harry Kane z Bayernu Mníchov, nasleduje Kylian Mbappé z Realu Madrid a Lamine Yamal z Barcelony.
Dnes nás čaká vyhlásenie niekoľko prestížnych ankiet, vrátane samotného poradie Zlatej lopty (Ballon d'Or). Podľa kurzov stávkových kancelárii je aktuálne favoritom Harry Kane z Bayernu Mníchov, nasleduje Kylian Mbappé z Realu Madrid a Lamine Yamal z Barcelony.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 21:00.