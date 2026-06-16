ONLINE: Žreb 1. predkola Európskej ligy dnes, LIVE (MŠK Žilina)

Vo švajčiarskom Nyone sa dnes vyžrebujú dvojcie 1. predkola Európskej ligy 2026/2027.
Medzi nenasadenými mužstvami figuruje aj slovenský zástupca MŠK Žilina.
Žreb 1. predkola futbalovej Európskej ligy sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Európska liga 2026/2027 - žreb, 1. predkolo, MŠK Žilina dnes (futbal, utorok, LIVE)
Žrebovanie súťaží 2025/2026
16.06.2026 o 17:00
Žrebovanie 1. predkola Európskej ligy
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 17:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní žrebovania 1. predkola Európskej ligy. Začiatok prenosu je plánovaný na 17:00. Srdečne Vás pozývam žrebovanie sledovať.
Nasadené mužstvá
Ferencváros Budapešť (HUN)
FK Karabach (AZE)
FC Šeriff Tiraspol (MDA)
FC Dynamo Kyjev (UKR)
HNK Hajduk Split (CRO)
PFC CSKA Sofia (BUL)
Nenasadené mužstvá
MŠK Žilina (SVK)
FK Vojvodina (SRB)
FC Universitatea Kluž (ROM)
NK Aluminji (SLO)
Derry City FC (IRL)
Vestri (ISL)
Nasadené mužstvá
Ferencváros Budapešť (HUN)
FK Karabach (AZE)
FC Šeriff Tiraspol (MDA)
FC Dynamo Kyjev (UKR)
HNK Hajduk Split (CRO)
PFC CSKA Sofia (BUL)
Nenasadené mužstvá
MŠK Žilina (SVK)
FK Vojvodina (SRB)
FC Universitatea Kluž (ROM)
NK Aluminji (SLO)
Derry City FC (IRL)
Vestri (ISL)