Duda si otvoril gólový účet v Saudskej Arábii. Skóroval proti Ronaldovi

Slovenský futbalista Ondrej Duda skóroval v utorkovom zápase 3. kola saudskoarabskej ligy proti Al-Nassr, s ktorým jeho Al-Ettifaq prehral 2:3.
Hostia, za ktorých odohral prvý polčas hviezdny kapitán Cristiano Ronaldo, hrali od dvanástej minúty v početnej nevýhode.
Duda strelil prvý gól v sezóne, naposledy sa presadil v júni v najcennejšom drese v prípravnom zápase proti Čiernej Hore 2:2.
Zároveň išlo o jeho premiérový presný zásah v saudskoarabskom klube, kde pôsobí druhú sezónu.
Na klubovej úrovni a zároveň v súťažnom zápase skóroval predtým ešte v marci 2025 ako hráč Verony.
Al-Nassr prišiel v dvanástej minúte o brankára Benta, ktorý obdržal priamu červenú kartu. Nahradil ho Abdulrahman Al Otaibi, na ktorého úkor išiel dole útočník Angelo. V neúplnej tabuľke vedie momentálne Al-Nassr, druhý je o skóre práve Al-Ettifaq.