Duda si otvoril gólový účet v Saudskej Arábii. Skóroval proti Ronaldovi

Ondrej Duda.
Ondrej Duda. (Autor: REUTERS)
TASR|25. aug 2026 o 22:15
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Naposledy sa presadil v júni v najcennejšom drese v prípravnom zápase proti Čiernej Hore.

Slovenský futbalista Ondrej Duda skóroval v utorkovom zápase 3. kola saudskoarabskej ligy proti Al-Nassr, s ktorým jeho Al-Ettifaq prehral 2:3.

Hostia, za ktorých odohral prvý polčas hviezdny kapitán Cristiano Ronaldo, hrali od dvanástej minúty v početnej nevýhode.

Duda strelil prvý gól v sezóne, naposledy sa presadil v júni v najcennejšom drese v prípravnom zápase proti Čiernej Hore 2:2.

Zároveň išlo o jeho premiérový presný zásah v saudskoarabskom klube, kde pôsobí druhú sezónu.

Na klubovej úrovni a zároveň v súťažnom zápase skóroval predtým ešte v marci 2025 ako hráč Verony.

Al-Nassr prišiel v dvanástej minúte o brankára Benta, ktorý obdržal priamu červenú kartu. Nahradil ho Abdulrahman Al Otaibi, na ktorého úkor išiel dole útočník Angelo. V neúplnej tabuľke vedie momentálne Al-Nassr, druhý je o skóre práve Al-Ettifaq.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Ondrej Duda.
    Ondrej Duda.
    Duda si otvoril gólový účet v Saudskej Arábii. Skóroval proti Ronaldovi
    dnes 22:15
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