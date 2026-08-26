Tottenham získal druhý úlovok z kádra City v priebehu dvoch dní. Prichádza egyptský útočník

Omar Marmoush.
Omar Marmoush. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. aug 2026 o 12:03
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Opcia na trvalý prestup je vo výške 60 miliónov libier.

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur sa dohodol s Manchestrom City na príchode Omara Marmousha, ktorý bude v londýnskom tíme na hosťovaní do konca sezóny s opciou na trvalý prestup vo výške 60 miliónov libier.

Egyptský útočník však ešte musí absolvovať lekársku prehliadku. V prípade, že sa prestup uskutoční, bude to pre Tottenham už druhý úlovok z kádra City v priebehu dvoch dní.

Londýnčania v utorok získali brazílskeho krídelníka Savinha za približne sto miliónov eur. Tím trénera Roberta de Zerbiho sa počas leta posilnil aj o Sandra Tonaliho, Mateusa Fernandesa, Jana Paula van Heckeho, Andyho Robertsona, Marcosa Senesiho a slovenského reprezentanta Martina Dúbravku.

Dvadsaťsedemročný Marmoush prišiel do City v januári 2025 z Frankfurtu a v 62 dueloch za klub strelil 16 gólov a na šesť prihral. Informovala agentúra dpa.

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