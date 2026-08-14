USA mu zakázali MS, UEFA otvorila dvere na Superpohár. Somálčan: Toto boli moje majstrovstvá sveta

Somálsky rozhodca Omar Artan sa síce pod vplyvom známych okolností nedostal na tohtoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike, dostal však šancu viesť tohtotýždňový duel o európsky Superpohár.
V ňom francúzsky Paríž Saint-Germain zdolal 2:1 anglickú Aston Villu, hralo sa rakúskom Salzburgu.
Pre 34-ročného somálskeho arbitra bol práve tento duel "jeho svetový šampionát".
Európska futbalová únia (UEFA) na platforme X zdieľala fotografiu lopty zo stretnutia, na ktorú Artan napísal: "This was my World Cup".
V preklade: "Toto boli moje majstrovstvá sveta". K fotografii pripojila aj popis: „Špeciálna spomienka na Superpohár od Omara Artana“.
Víza odmietnuté, obvinenia vyvrátené
Omar Artan bol nominovaný na MS 2026 predstaviteľmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) no úrady USA mu odopreli vstup na svoje územie.
Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí sa tak stalo, pretože rozhodca bol údajne "spojený s podozrivými členmi teroristických organizácií".
A väčšina duelov šampionátu sa konala práve v USA.
Somálčan spomenuté obvinenia rozhodca odmietol, krok FIFA pritom vyvolal pobúrenie v Somálsku, kde Omara Artana po návrate prijali ako hrdinu.
Poďakovanie UEFA aj CAF
Arbiter na svojom instagrame poďakoval zástupcom UEFA aj Africkej futbalovej konfederácie (CAF).
"Ďakujem všetkým, ktorí to umožnili. Najmä UEFA za dôveru a príležitosť a za to, že ma prijali s otvorenou náručou na ich kontinente. Mojej konfederácii CAF za podporu a umožnenie toho," napísal.
Politický odkaz voči FIFA
UEFA svoje rozhodnutie nominovať Artana odôvodnila dohodou podpísanou koncom apríla s CAF so zámerom podporiť spoluprácu medzi oboma konfederáciami.
Išlo však aj o politický krok UEFA, ktorá je pravidelne kritická voči FIFA, čo nadobúda ešte väčší význam v súvislosti s konfliktom medzi UEFA a prezidentom FIFA Giannim Infantinom za ostatné týždne, keď šéf FIFA prezentoval plán otvoriť majstrovstvá sveta súkromným investorom.
Zlyhanie tohto plánu bolo hlavne výsledkom odporu vedeného predstaviteľmi UEFA, ktorá naďalej hrozí bojkotom turnajov FIFA s cieľom donútiť Infantina odstúpiť.