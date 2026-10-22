UEFA zakročila aj proti Lyonu. Greifov tím dostal mastnú pokutu

Fanúšikovia Lyonu.
Fanúšikovia Lyonu. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. okt 2026 o 19:26
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Riadiaci orgán európskeho futbalu vo štvrtok potrestal aj Hajduk Split a Trabzonspor.

Olympique Lyon v kádri so slovenským reprezentačným brankárom Dominikom Greifom dostal trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) za správanie fanúšikov počas minulotýždňového zápasu Európskej ligy proti Crystal Palace.

Líder priebežnej tabuľky francúzskej Ligue 1 dostal pokutu 20-tisíc eur za rasistické pokriky svojich priaznivcov počas stretnutia, v ktorom Lyon zvíťazil na domácej pôde 3:2.

UEFA podľa agentúry AP zároveň nariadila uzavretie troch sektorov severnej tribúny štadióna Lyonu na jeden zápas v niektorej z európskych súťaží. Tento trest je však podmienečne odložený na skúšobné obdobie dvoch rokov.

Riadiaci orgán európskeho futbalu vo štvrtok potrestal aj Hajduk Split a Trabzonspor, tímy pôsobiace v Konferenčnej lige.

Zatiaľ čo chorvátsky klub sa okrem pokút musí vysporiadať aj s jedným stretnutím v európskych súťažiach bez divákov, turecký zástupca dostal popri finančných trestoch aj zákaz účasti svojich fanúšikov na najbližšom vonkajšom zápase.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Fanúšikovia Lyonu.
    Fanúšikovia Lyonu.
    UEFA zakročila aj proti Lyonu. Greifov tím dostal mastnú pokutu
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