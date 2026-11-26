Futbalisti Olympique Lyon a Lillestrøm SK sa vo štvrtok o 21.00 h stretnú v 5. kole ligovej fázy Európskej ligy.
Kde dnes sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - Lillestrøm SK dnes (futbal, Európska liga, 5. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
26.11.2026 o 21:00
5. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lillestrøm
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem príjemný večer pri sledovaní futbalového prenosu z Európskej ligy medz iOlympique Lyon a Lillestrøm SK.
Hostia z Lyonu sú v dnešnom zápase jasným favoritom. V hlavnej časti Európskej ligy dokázali nazbierať zatiaľ 7 bodov a majú negatívne skóre 6:7. Svoj posledný európsky zápas odohrali na trávniku španielského celku Realu Sociedad a dokázali vybojovať cennú remízu 1:1. Uvidíme ako sa bude dariť domácim futbalistom dnes.
Hostia z Nórska sú na tom podstatne horšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú len jediný bod. Dokázali ho vydolovať na trávniku pražskej Sparty po remíze 1:1. Posledný európsky zápas odohrali tiež proti českému mužstvu. Na domácej pôde podľahli Viktorii Plzeň tesne 0:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Hostia z Lyonu sú v dnešnom zápase jasným favoritom. V hlavnej časti Európskej ligy dokázali nazbierať zatiaľ 7 bodov a majú negatívne skóre 6:7. Svoj posledný európsky zápas odohrali na trávniku španielského celku Realu Sociedad a dokázali vybojovať cennú remízu 1:1. Uvidíme ako sa bude dariť domácim futbalistom dnes.
Hostia z Nórska sú na tom podstatne horšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú len jediný bod. Dokázali ho vydolovať na trávniku pražskej Sparty po remíze 1:1. Posledný európsky zápas odohrali tiež proti českému mužstvu. Na domácej pôde podľahli Viktorii Plzeň tesne 0:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.