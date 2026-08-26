ONLINE: Olympique Lyon - Fenerbahce Istanbul dnes, Liga majstrov LIVE (play off, odveta)

Futbalisti tímov Olympique Lyon a Fenerbahce Istanbul dnes hrajú odvetu play off Ligy majstrov 2026/2027.
V prvom zápase Fenerbahce doma remizovalo s Lyonom 1:1.
Zápas ponúkne aj slovenský mikrosúboj. V drese Fenerbahce nastúpi kapitán Milan Škriniar, na opačnej strane Dominik Greif.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - Fenerbahce Istanbul dnes (futbal, Liga majstrov, play off, odveta, streda, NAŽIVO)
Liga majstrov Play-off 2026/2027
26.08.2026 o 21:00
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fenerbahçe
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní odvetného stretnutia kvalifikácie o Ligu majstrov, v ktorom sa proti sebe postavia Olympique Lyon a Fenerbahçe SK.
Po remíze 1:1 je pred odvetou všetko otvorené. Lyon bude chcieť využiť domáce prostredie a spraviť posledný krok smerom k hlavnej fáze Ligy majstrov, zatiaľ čo Fenerbahçe sa pokúsi zaskočiť Lyon priamo na jeho ihrisku.
Po remíze 1:1 je pred odvetou všetko otvorené. Lyon bude chcieť využiť domáce prostredie a spraviť posledný krok smerom k hlavnej fáze Ligy majstrov, zatiaľ čo Fenerbahçe sa pokúsi zaskočiť Lyon priamo na jeho ihrisku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.