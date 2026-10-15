ONLINE: Olympique Lyon - Crystal Palace dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti tímov Olympique Lyon a Crystal Palace dnes hrajú zápas 2. kola hlavnej fázy Európskej ligy.
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ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - Crystal Palace Plzeň dnes (futbal, Európska liga, 2. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
15.10.2026 o 18:45
2. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Crystal Palace
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu z Európskej ligy medzi Olympique Lyon a Crystal Palace FC.
Zverenci Paula Fonsecu začali hlavnú fáznu Európskej ligy na trávniku belgického Anderlechtu Brusel. Vo výbornom a vyrovnanom zápase sa napokon z víťazstva tešili spoluhráči Dominika Greifa 2:1. Dnes čaká Olympique mimoriadne náročný súper z anglickej Premier league.
Hostia z Anglicka otvorili Európsku ligu domácim zápasom proti poľskému mužstvo Lech Poznaň. Po veľmi dominantnom výkone zvíťazili presvedčivo 4:0. Dnes sa očakáva dobrý a vyrovnaný zápas. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel.
Zverenci Paula Fonsecu začali hlavnú fáznu Európskej ligy na trávniku belgického Anderlechtu Brusel. Vo výbornom a vyrovnanom zápase sa napokon z víťazstva tešili spoluhráči Dominika Greifa 2:1. Dnes čaká Olympique mimoriadne náročný súper z anglickej Premier league.
Hostia z Anglicka otvorili Európsku ligu domácim zápasom proti poľskému mužstvo Lech Poznaň. Po veľmi dominantnom výkone zvíťazili presvedčivo 4:0. Dnes sa očakáva dobrý a vyrovnaný zápas. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel.