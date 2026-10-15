ONLINE: Olympique Lyon - Crystal Palace dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

Olympique Lyon - Crystal Palace: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy.
Olympique Lyon - Crystal Palace: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|15. okt 2026 o 17:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy: Olympique Lyon - Crystal Palace.

Futbalisti tímov Olympique Lyon a Crystal Palace dnes hrajú zápas 2. kola hlavnej fázy Európskej ligy.

Kde sledovať Európsku ligu v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - Crystal Palace Plzeň dnes (futbal, Európska liga, 2. kolo, štvrtok, NAŽIVO)

Európska liga  2026/2027
15.10.2026 o 18:45
2. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Crystal Palace
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu z Európskej ligy medzi Olympique Lyon a Crystal Palace FC.

Zverenci Paula Fonsecu začali hlavnú fáznu Európskej ligy na trávniku belgického Anderlechtu Brusel. Vo výbornom a vyrovnanom zápase sa napokon z víťazstva tešili spoluhráči Dominika Greifa 2:1. Dnes čaká Olympique mimoriadne náročný súper z anglickej Premier league.

Hostia z Anglicka otvorili Európsku ligu domácim zápasom proti poľskému mužstvo Lech Poznaň. Po veľmi dominantnom výkone zvíťazili presvedčivo 4:0. Dnes sa očakáva dobrý a vyrovnaný zápas. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Olympique Lyon - Crystal Palace: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy.online
    Olympique Lyon - Crystal Palace: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy.online
    ONLINE: Olympique Lyon - Crystal Palace dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)
    dnes 17:00
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