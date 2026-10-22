ONLINE: Olympiakos Pireus - Sparta Praha dnes, Európska liga LIVE (3. kolo)

Futbalisti tímov Olympiakos Pireus a Sparta Praha dnes hrajú zápas 3. kola hlavnej fázy Európskej ligy.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Olympiakos Pireus - Sparta Praha dnes (futbal, Európska liga, 3. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
22.10.2026 o 21:00
3. kolo
Olympiakos
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sparta Praha
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu z Európskej ligy medzi Olympiakos F.C. a AC Sparta Praha.
Hráči Olympiakosu začali hlavnú fázu Európskej ligy domácim zápasom proti poľskému mužstvu Jagiellonia. V pomerne vyrovnanom zápase brali všetky body Gréci. Triumfovali tesne 2:1. Následne odohrali výborný zápas aj na pôde Olympique Marseille, kde zvíťazili tiež tesne, tento krát 1:0.
Pražská Sparta začala hlavnú fázu Európskej ligy na trávniku arménskeho mužstva Ararat Armenia. Po výbornom výkone Sparta triumfovala jasne 4:1. V druhom zápase privítala na domácom trávniku nórskeho súpera Lilleström. Sparta viedla takmer celý zápas 1:0, ale o víťazstvo prišla v nadstavenom čase. Zápas napokon skončil 1:1.
Hráči Olympiakosu začali hlavnú fázu Európskej ligy domácim zápasom proti poľskému mužstvu Jagiellonia. V pomerne vyrovnanom zápase brali všetky body Gréci. Triumfovali tesne 2:1. Následne odohrali výborný zápas aj na pôde Olympique Marseille, kde zvíťazili tiež tesne, tento krát 1:0.
Pražská Sparta začala hlavnú fázu Európskej ligy na trávniku arménskeho mužstva Ararat Armenia. Po výbornom výkone Sparta triumfovala jasne 4:1. V druhom zápase privítala na domácom trávniku nórskeho súpera Lilleström. Sparta viedla takmer celý zápas 1:0, ale o víťazstvo prišla v nadstavenom čase. Zápas napokon skončil 1:1.