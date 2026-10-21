Barcelona prišla pred El Clásicom o ďalšieho hráča. Chýbať bude približne mesiac

Na snímke zranený futbalista Barcelony Dani Olmo.
Na snímke zranený futbalista Barcelony Dani Olmo. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2026 o 15:41
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Reprezentant Španielska tak bude pravdepodobne absentovať aj v zápasoch Ligy národov.

Španielsky futbalista Dani Olmo nebude k dispozícii Barcelone na víkendový šláger La Ligy proti Realu Madrid.

Dvadsaťosemročný stredopoliar si zranil ľavé stehno v utorkovom stretnutí ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain.

Klub v oficiálnom stanovisku uviedol, že Olmo nebude k dispozícii približne najbližší mesiac.

Reprezentant Španielska tak bude pravdepodobne absentovať aj v zápasoch Ligy národov s Českom a Anglickom, ktoré sú na programe v polovici novembra.

V nedeľu nezasiahne do duelu s Realom pre zranenie ani Eric Garcia a Andreas Christensen.

Otázna je účasť Julesa Koundeho, ktorý v súčasnosti laboruje s vyvrtnutým členkom. Informovala agentúra AFP.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Na snímke zranený futbalista Barcelony Dani Olmo.
    Na snímke zranený futbalista Barcelony Dani Olmo.
    Barcelona prišla pred El Clásicom o ďalšieho hráča. Chýbať bude približne mesiac
    dnes 15:41
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