Barcelona prišla pred El Clásicom o ďalšieho hráča. Chýbať bude približne mesiac

Španielsky futbalista Dani Olmo nebude k dispozícii Barcelone na víkendový šláger La Ligy proti Realu Madrid.
Dvadsaťosemročný stredopoliar si zranil ľavé stehno v utorkovom stretnutí ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain.
Klub v oficiálnom stanovisku uviedol, že Olmo nebude k dispozícii približne najbližší mesiac.
Reprezentant Španielska tak bude pravdepodobne absentovať aj v zápasoch Ligy národov s Českom a Anglickom, ktoré sú na programe v polovici novembra.
V nedeľu nezasiahne do duelu s Realom pre zranenie ani Eric Garcia a Andreas Christensen.
Otázna je účasť Julesa Koundeho, ktorý v súčasnosti laboruje s vyvrtnutým členkom. Informovala agentúra AFP.