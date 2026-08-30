Ďalší veľký odchod z Aston Villy. Útočník po šiestich rokoch mieri do Saudskej Arábie

Ollie Watkins.
Ollie Watkins. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. aug 2026 o 23:21
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V každej sezóne, ktorú v klube odohral, dosiahol dvojciferný počet gólov.

Anglický futbalista Ollie Watkins sa v nedeľu pridal k významným odchodom z Aston Villy, keď dokončil prestup do saudskoarabského tímu Al-Hilal. Informovala o tom agentúra AFP.

Tridsaťročný útočník pôsobil vo Villa Parku od príchodu z Brentfordu v roku 2020 a v každej sezóne, ktorú v klube odohral, dosiahol dvojciferný počet gólov.

Na svojom Instagrame v nedeľu napísal: „Šesť úžasných rokov sa skončilo. Ďakujem za krásne spomienky a za to, že ste ma vždy podporovali v ťažkých chvíľach.

Rozlúčiť sa s týmto klubom nikdy nie je jednoduché, pretože to bola obrovská súčasť môjho života na ihrisku, aj mimo neho.“

Tím z Birminghamu v tomto prestupovom období predal aj Morgana Rogersa, Youriho Tielemansa, Ezriho Konsu a Emiliana Martineza.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Ollie Watkins.
    Ollie Watkins.
    Ďalší veľký odchod z Aston Villy. Útočník po šiestich rokoch mieri do Saudskej Arábie
    ne 23:21
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