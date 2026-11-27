Futbalisti mníchovského Bayernu sa budú musieť v sobotnom zápase nemeckej Bundesligy na ihrisku Hamburgu zaobísť bez Michaela Oliseho. Francúzsky krídelník vynechá pre zranenie už druhý zápas za sebou.
Olise si minulý piatok proti Kolínu nad Rýnom vyvrtol členok a v stredu chýbal pri prehre na pôde Lille 1:2 v Lige majstrov.
„Michael nenastúpi. Všetko ostatné je otvorené. Prioritou je tím, nie jednotliví hráči. Máme štyri zápasy za deväť dní, vrátane stredajšieho. Musíme využiť celý káder a momentálne je situácia taká, aká je.
Všetko je otvorené, naše nároky však zostávajú rovnaké,“ povedal podľa agentúry DPA tréner Bayernu Vincent Kompany na piatkovej tlačovej konferencii.
Nemecký majster má dlhý zoznam zranených hráčov, na ktorom nechýba ani najväčšia hviezda tímu Harry Kane, ktorý bude mimo hry niekoľko mesiacov.
Kompany však zdôraznil, že v centre pozornosti je tím a mužstvo chce po prehre s Lille ukázať správnu reakciu: „Dôležité je to, čo môžem ovplyvniť. Máme svoje problémy. Potrebujeme vidieť tím, ktorý bojuje a je pripravený víťaziť. To si vyžaduje veľa síl a energie, takže nemáme čas zaoberať sa inými záležitosťami.“