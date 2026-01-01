Chystá sa revolúcia vo futbalových pravidlách? Drastickú zmenu ofsajdov chce už aj Infantino

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pripravuje revolučnú zmenu pravidiel, ktorá sa týka ofsajdov.
Prezident federácie Gianni Infantino počas Svetového športového summitu v Dubaji uviedol, že už tohtoročné majstrovstvá sveta 2026 by mali byť v testovacej fáze novej interpretácie postavenia mimo hry.
Podstatou zvažovanej novinky je, že útočník musí byť celým telom "úplne za" obrancom, aby išlo o ofsajd.
Drastická zmena
Zamýšľaná zmena by nebola len kozmetickou úpravou pravidiel. Ofsajd, ktorý je pre mnohých desaťročia na rozmedzí medzi spravodlivosťou a kontroverziou, by zrazu výrazne zjednodušil prácu útočníkov a tým aj zvýšil ofenzívnu hru. Cieľom je urobiť futbal "ofenzívnejším a atraktívnejším", potvrdil Infantino.
Potenciálna revolúcia v pravidlách by tiež mala výrazne znížiť počet prerušení hry. "Zaoberáme sa pravidlom o ofsajde, ktoré sa v priebehu rokov vyvíjalo a v súčasnosti vyžaduje, aby útočník bol za posledným obrancom alebo na úrovni s ním," povedal rodák zo švajčiarskeho Brigu.
"Možno bude musieť byť hráč v budúcnosti úplne za obrancom, aby išlo o ofsajd. Momentálne sme v testovacej fáze, "dodal.
Súčasné posudzovanie ofsajdu je predmetom mnohých diskusií. Vďaka moderným technológiám ide o postavenie mimo hry aj v prípade, keď útočiaci hráč je bližšie k bráne súpera hoci len nepatrnou časťou tela.
Posúdenie sporných situácií často trvá veľmi dlho, kým videorozhodca v centrále nájde najlepší záber a umiestni naň čiaru, podľa ktorej sa rozhodne.
Chcú vylepšiť VAR
"Pred niekoľkými rokmi sme zaviedli VAR, aby bol futbal spravodlivejší a aby rozhodcovia mohli opravovať vlastné chyby. Budeme naďalej vylepšovať túto technológiu, ale aj prehodnocovať pravidlá, aby bola hra atraktívnejšia a zaujímavejšia," poznamenal Infantino.
V prípade zavedenia zmeny už o ofsajd nepôjde, ak by mal útočník za posledným obrancom len časť nohy alebo ruky. Myšlienka nie je nová, už dlhší čas ju presadzuje napríklad šéf globálneho rozvoja FIFA a bývalý slávny tréner Arséne Wenger.
Medzinárodný orgán pre futbalové pravidlá IFAB v októbri odporučil "ďalšiu analýzu a testovanie". Najbližšie zasadnutie IFAB bude 20. januára v Londýne.
Tohtoročné majstrovstvá sveta sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.