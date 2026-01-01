    Chystá sa revolúcia vo futbalových pravidlách? Drastickú zmenu ofsajdov chce už aj Infantino

    Gianni Infantino.
    Gianni Infantino. (Autor: REUTERS)
    ČTK|1. jan 2026 o 18:47
    Už tohtoročné majstrovstvá sveta by mali byť v testovacej fáze novej interpretácie ofsajdov.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pripravuje revolučnú zmenu pravidiel, ktorá sa týka ofsajdov.

    Prezident federácie Gianni Infantino počas Svetového športového summitu v Dubaji uviedol, že už tohtoročné majstrovstvá sveta 2026 by mali byť v testovacej fáze novej interpretácie postavenia mimo hry.

    Podstatou zvažovanej novinky je, že útočník musí byť celým telom "úplne za" obrancom, aby išlo o ofsajd.

    Drastická zmena

    Zamýšľaná zmena by nebola len kozmetickou úpravou pravidiel. Ofsajd, ktorý je pre mnohých desaťročia na rozmedzí medzi spravodlivosťou a kontroverziou, by zrazu výrazne zjednodušil prácu útočníkov a tým aj zvýšil ofenzívnu hru. Cieľom je urobiť futbal "ofenzívnejším a atraktívnejším", potvrdil Infantino.

    Potenciálna revolúcia v pravidlách by tiež mala výrazne znížiť počet prerušení hry. "Zaoberáme sa pravidlom o ofsajde, ktoré sa v priebehu rokov vyvíjalo a v súčasnosti vyžaduje, aby útočník bol za posledným obrancom alebo na úrovni s ním," povedal rodák zo švajčiarskeho Brigu.

    "Možno bude musieť byť hráč v budúcnosti úplne za obrancom, aby išlo o ofsajd. Momentálne sme v testovacej fáze, "dodal.

    Súčasné posudzovanie ofsajdu je predmetom mnohých diskusií. Vďaka moderným technológiám ide o postavenie mimo hry aj v prípade, keď útočiaci hráč je bližšie k bráne súpera hoci len nepatrnou časťou tela.

    Posúdenie sporných situácií často trvá veľmi dlho, kým videorozhodca v centrále nájde najlepší záber a umiestni naň čiaru, podľa ktorej sa rozhodne.

    Chcú vylepšiť VAR

    "Pred niekoľkými rokmi sme zaviedli VAR, aby bol futbal spravodlivejší a aby rozhodcovia mohli opravovať vlastné chyby. Budeme naďalej vylepšovať túto technológiu, ale aj prehodnocovať pravidlá, aby bola hra atraktívnejšia a zaujímavejšia," poznamenal Infantino.

    V prípade zavedenia zmeny už o ofsajd nepôjde, ak by mal útočník za posledným obrancom len časť nohy alebo ruky. Myšlienka nie je nová, už dlhší čas ju presadzuje napríklad šéf globálneho rozvoja FIFA a bývalý slávny tréner Arséne Wenger.

    Medzinárodný orgán pre futbalové pravidlá IFAB v októbri odporučil "ďalšiu analýzu a testovanie". Najbližšie zasadnutie IFAB bude 20. januára v Londýne.

    Tohtoročné majstrovstvá sveta sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.

