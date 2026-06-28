ONLINE: Odra Opole - MŠK Žilina dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti Odra Opole a MŠK Žilina dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Odra Opole - MŠK Žilina dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
28.06.2026 o 10:30
Odra O.
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
Vitajte pri textovom online komentári futbalového prípravného zápasu. Proti sebe nastúpia Odra Opole a MŠK Žilina. Zápas sa začne o 10:30.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.