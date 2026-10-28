Francúzi chystajú veľký štrajk, jeden zápas Európskej ligy museli preložiť

Európska futbalová únia UEFA kvôli plánovanému generálnemu štrajku vo Francúzsku preložila zápas Európskej ligy medzi Rennes a Olympiakosom Pireus na stredu 4. novembra od 16.30 h. Pôvodne sa mal hrať o deň neskôr.
Na štvrtok je totiž vo Francúzsku ohlásený generálny štrajk v rámci rozsiahlych protestov proti rastúcim životným nákladom.
Úrady preto informovali UEFA, že pri stretnutí v Rennes nebude možné zabezpečiť obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Kvôli demonštráciám, ktoré vo Francúzsku trvajú už viac ako mesiac, boli v minulom týždni preložené tiež tri zápasy francúzskej ligy vrátane šlágra Paris St. Germain - Lyon. V nadchádzajúcom kole zmenila termín tiež tri stretnutia.