Francúzi chystajú veľký štrajk, jeden zápas Európskej ligy museli preložiť

Fanúšikovia Rennes
Fanúšikovia Rennes (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. okt 2026 o 13:16
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Pôvodne sa mal hrať o deň neskôr.

Európska futbalová únia UEFA kvôli plánovanému generálnemu štrajku vo Francúzsku preložila zápas Európskej ligy medzi Rennes a Olympiakosom Pireus na stredu 4. novembra od 16.30 h. Pôvodne sa mal hrať o deň neskôr.

Na štvrtok je totiž vo Francúzsku ohlásený generálny štrajk v rámci rozsiahlych protestov proti rastúcim životným nákladom.

Úrady preto informovali UEFA, že pri stretnutí v Rennes nebude možné zabezpečiť obvyklé bezpečnostné opatrenia.

Kvôli demonštráciám, ktoré vo Francúzsku trvajú už viac ako mesiac, boli v minulom týždni preložené tiež tri zápasy francúzskej ligy vrátane šlágra Paris St. Germain - Lyon. V nadchádzajúcom kole zmenila termín tiež tri stretnutia.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Fanúšikovia Rennes
    Fanúšikovia Rennes
    Francúzi chystajú veľký štrajk, jeden zápas Európskej ligy museli preložiť
    dnes 13:16
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