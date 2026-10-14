Zmena v saudskej lige sa dotkla aj Ronalda. Zápas jeho tímu odložili na budúci rok

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: Fabrizio Romano)
TASR|14. okt 2026 o 17:02
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Zvyšné merania síl v 9. kole by sa mali odohrať v plánovaných termínoch.

Saudskoarabská najvyššia futbalová súťaž odložila tri zápasy 9. kola po dramatickej eskalácii vojny v krajine s Húsíami.

Stretnutie Al-Nassru, v ktorom pôsobí aj Cristiano Ronaldo, proti Al-Ahli sa odohrá začiatkom marca 2027.

Duel lídra tabuľky Al-Hilalu proti Al-Rijádu a súboj Al-Ittihadu s Al-Šababom sa uskutočnia 19. decembra.

Podľa agentúry AFP liga pri odložení dohliadala na logistické aspekty s ohľadom na povinný minimálny čas odpočinku medzi zápasmi.

Zvyšné merania síl v 9. kole by sa mali odohrať v plánovaných termínoch.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Cristiano Ronaldo.
    Cristiano Ronaldo.
    Zmena v saudskej lige sa dotkla aj Ronalda. Zápas jeho tímu odložili na budúci rok
    dnes 17:02
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