Zmena v saudskej lige sa dotkla aj Ronalda. Zápas jeho tímu odložili na budúci rok

Saudskoarabská najvyššia futbalová súťaž odložila tri zápasy 9. kola po dramatickej eskalácii vojny v krajine s Húsíami.
Stretnutie Al-Nassru, v ktorom pôsobí aj Cristiano Ronaldo, proti Al-Ahli sa odohrá začiatkom marca 2027.
Duel lídra tabuľky Al-Hilalu proti Al-Rijádu a súboj Al-Ittihadu s Al-Šababom sa uskutočnia 19. decembra.
Podľa agentúry AFP liga pri odložení dohliadala na logistické aspekty s ohľadom na povinný minimálny čas odpočinku medzi zápasmi.
Zvyšné merania síl v 9. kole by sa mali odohrať v plánovaných termínoch.