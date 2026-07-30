Mourinhovi bude chýbať jeden z obrancov. Asencio nestihne úvod novej sezóny

Raul Asencio
Raul Asencio (Autor: SITA/AP)
SITA|30. júl 2026 o 16:32
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Mladý stopér bude podľa najnovších správ mimo hry štyri až šesť týždňov.

Španielsky futbalový obranca Raúl Asencio nestihne úvod novej sezóny španielskeho klubu Real Madrid.

Dvadsaťtriročný rodák z Kanárskych ostrovov je totiž zranený, trápi ho svalové zranenie pravého stehna.

Vedenie "bieleho baletu" vo štvrtok potvrdilo, že stopér utrpel uvedené zranenie, ktoré si vyžiada absenciu počas štyroch až šiestich týždňov.

Asencio vynechá zápasy La Ligy proti Espanyolu Barcelona (22. augusta), San Sebastiánu (26. augusta) aj Málage (30. augusta).

Real Madrid pod vedením trénera Josého Mourinha tak bude musieť v týchto dôležitých zápasoch počítať so zabezpečením defenzívy bez príspevku mladého beka.

Raúl Asencio sa pomaly začal presadzovať v základnej zostave Realu Madrid, preto jeho zranenie predstavuje pre tím nepríjemnú komplikáciu na začiatku novej sezóny La Ligy.

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